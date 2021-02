Berufung gegen Räumung: Streit um Räumung von „Thor Steinar“-Shop in Neubrandenburg beendet

Rostock/Neubrandenburg

Wie das Oberlandesgericht am Freitag in Rostock mitteilte, habe die Mieterin die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Neubrandenburg zurückgenommen. Der zuständige OLG-Senat habe zuvor auf die fehlende Erfolgsaussicht der Revision hingewiesen. Die Modemarke gilt vor allem in der rechtsextremen Szene als beliebt.

Das Landgericht Neubrandenburg hatte die Mieterin im März 2020 zur Räumung und Herausgabe des Ladengeschäfts verurteilt. Diese hatte bei Vertragsschluss den geplanten Verkauf von „Thor Steinar“-Artikeln nicht angezeigt. Daraufhin hatte die Vermieterin laut OLG ihre Erklärung zum Abschluss des Mietvertrages wegen arglistiger Täuschung angefochten.

Nach Ladenöffnung im Januar 2019 hatte es Proteste von Mitgliedern linker Gruppen gegeben - fast immer von Polizei begleitet. Im Januar 2020 war es zu einer „Farbbombenattacke“ auf die Fassade gekommen.

