Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat im ersten Halbjahr um 1,5 Prozent zugelegt. Das Wirtschaftswachstum im Bundesdurchschnitt betrug 0,4 Prozent. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) erklärte, die Binnenwirtschaft sei in MV in den ersten sechs Monaten das Zugpferd gewesen.