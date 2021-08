Rostock

Lohnkeller MV: Auch 30 Jahre nach der politischen Wende erhalten Beschäftigte im Nordosten weit weniger Lohn oder Gehalt als anderswo in Deutschland. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes haben vollbeschäftigte Arbeitnehmer im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungssektor in MV im Jahre 2020 im Schnitt 3379 Euro brutto monatlich (mit Sonderzahlungen) erhalten. Das sind 997 Euro weniger als im Bundesschnitt. MV rangiert in dem Zahlenvergleich am Ende aller Bundesländer. Am meisten wurde demnach in Hamburg mit monatlich 4966 und in Hessen mit 4832 Euro verdient. Die alten Bundesländer (mit Berlin) kamen auf einen Schnitt von 4506, die neuen Bundesländer von 3509 Euro pro Monat. Thüringen liegt mit 3401 Euro knapp vor MV.

Längere Arbeitszeiten in MV als anderswo

Untragbar findet das Dietmar Bartsch, Bundestagsabgeordneter der Linken aus Prerow, der die Zahlen beim Bundesamt abgefragt hat. „MV muss dringend aus dem Lohnkeller geführt werden. Frau Schwesig braucht offensichtlich die Linke an ihrer Seite, um mehr für die Arbeitnehmer in MV erreichen zu können.“ Die SPD-Ministerpräsidentin spricht sich seit Jahren für bessere Löhne aus. Passiert sei aber bisher wenig.

Darüber hinaus arbeiten Beschäftigte in MV länger als im Westen: 38,7 bezahlte Wochenstunden stehen in der Statistik. Das bedeutet Platz drei von 16 Bundesländern, Schnitt in Deutschland: 38,0. Der durchschnittliche Bruttostundenlohn lag in MV bei 20,09 Euro (mit Sonderzahlungen). Spitze: In Hamburg verdiente man 30,20 Euro. Bundesschnitt: 26,48 Euro.

„Die gleiche Leistung darf sich für Arbeitnehmer in MV nicht weniger lohnen als im Westen“, erklärt Bartsch. Die kommende Bundesregierung sollte die Lohnangleichung zwischen Ost und West zum Schwerpunkt ihrer Arbeit machen. Bis 2025 sollte dies endlich erreicht werden. „Entscheidend ist, dass Lohndumping und Billigjobs, die im Osten mehr verbreitet sind, beendet werden“, so Bartsch.

Von Frank Pubantz