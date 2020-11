Beschlossen: Bund bezahlt Vertiefung des Rostocker Seekanals - Start 2021

Rostock

Die seit Jahren geforderte Vertiefung des Rostocker Seekanals kann 2021 endlich starten. Der Bund nimmt 128 Millionen Euro in die Hand, um den Kanal auf eine Tiefe von 16,50 Meter auszubaggern. So habe es der Haushaltsausschuss des Bundestags in der Nacht zu Freitag entschieden, erklärt CDU-Abgeordneter Eckhardt Rehberg ( CDU). Die Arbeiten sollen etwa zweieinhalb Jahre dauern. Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan ist das Vorhaben als besonders wichtig eingestuft.

Hafen-Chef: Wichtiger Schritt für die Zukunft des Hafens

Die Kanalvertiefung des Überseehafens ist seit Jahren im Gespräch. Der Bund will die etwa 15 Kilometer lange Hafenzufahrt ausbaggern, damit Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 15 Metern den Überseehafen sicher anlaufen können. Rehberg: „Dem Seehafen Rostock kommt als Schifffahrtsdrehscheibe und Wachstumsmotor für die wirtschaftliche Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns eine herausragende Bedeutung zu.“

Freude bei Jens Scharner, Geschäftsführer von Rostock Port, über die Nachricht: „Die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Seekanalvertiefung Rostock begrüßen wir außerordentlich. Dies ist ein wichtiger Impuls für unseren Hafen, Stadt und Land.“ Gerade jetzt in der Corona-Krise sei es wichtig, dass „der maritime Standort gestärkt und in die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens investiert“ werde, so Scharner.

Geld auch für maritimes Trainingszentrum und Seelotsen

Laut Rehberg wird der Bund im kommenden Jahr weitere Akzente für die maritime Entwicklung im Nordosten setzen. Mit 13 Millionen Euro werde das maritime Trainingszentrum des Aus- und Fortbildungszentrums Rostock gefördert. Rund 100 Millionen Euro seien in einem Förderprogramm für LNG-Betankungsschiffe geplant, wovon auch MV profitieren könne.

Da Seelotsen durch die Corona-Pandemie wegen des Rückgangs an Seeverkehre litten, soll es zunächst bis 30. Juni Staatshilfen für sie geben, insgesamt 12 Millionen Euro. Zudem sei ein Bundesprogramm für touristische Wasserwege (10 Millionen Euro) geplant. Damit können Schleusen saniert, Brücken angehoben oder Fahrrinnen vertieft werden, so Rehberg. Die Wasser- und Schifffahrtsämter insgesamt 148 neue Stellen erhalten.

Rehberg ist seit Jahren CDU-Vertreter im wichtigen Haushaltsausschuss des Bundestags, außerdem Beauftragter für maritime Wirtschaft und Kopf der CDU-Landesgruppe. „Mein Herz schlägt für die maritime Wirtschaft“, sagt der 66-Jährige. Im Herbst 2021 will er jedoch aufhören. Die aktuelle finale Beratung im Ausschuss zum Haushalt sei seine letzte gewesen.

Weitere Projekte: Fraunhofer-Zentrum und Radsportzentrum

Fest steht nach der Marathonsitzung des Ausschusses in Berlin: Für MV wird es vom Bund im kommenden Jahr in verschiedenen Bereichen finanzielle Hilfe geben. Konkrete Punkte:

Forschung: Ein Fraunhofer-Zentrum für Biogene Wertschöpfung und Smart Farming ist in Rostock vorgesehen. Dabei solle der Fokus auf digitalen und Roboter-Lösungen für eine Optimierung der Tier- und Pflanzenproduktion liegen. Für Rostock und einen Standort in Bayern stelle der Bund für 40 Millionen Euro über fünf Jahre bereit.

Sport: Schwerin solle ein multifunktionales Radsportzentrum zur Stärkung des Olympiastützpunktes erhalten. Für den Neubau seien 6,5 Millionen Euro Zuschuss eingeplant, so Rehberg. Davon würden die Radsportler und die Volleyballer vor allem im Leistungssport in der Landeshauptstadt profitieren.

Landwirtschaft: Für die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe in Gülzow (Kreis Rostock) sollen im kommenden Jahr fünf Millionen Euro zusätzlich fließen. Die Agentur könne auch von erhöhten Mitteln des Bundes für den Waldklimafonds profitieren. Zum Umbau von Ställen für bessere Haltungsbedingungen von Tieren stehe ebenfalls Geld zur Verfügung, das Landwirte beantragen können.

Kultur: Zuschüsse von gut 40 Millionen Euro für insgesamt 16 Kultur- und Denkmalprojekte in MV hatte der Ausschuss bereits am Donnerstag abgesegnet. Geld werde unter anderem für das Meeresmuseum Stralsund, das Münster in Bad Doberan oder das Segelschulschiff „Greif“ in Greifswald fließen.

