Es ist fast 20 Jahre her, dass den Rostocker Peter Rinow die Anfrage aus Hamburg erreichte. „Damals wollte Siegfried Götze, Vizepräsident der Royal Fishing Kinderhilfe, wissen, ob ich einen Teil der Ausbildung für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche übernehme“, sagt Rinow. Der heute 60-Jährige, der zu den bekanntesten Petrijüngern in MV zählt, sagte sofort zu.

Seither führt er alljährlich Angelkurse mit 15 bis 30 dieser Kinder durch. „Die Ausbildung ist nicht immer so einfach und dauert einfach länger. Denn die Mädchen und Jungen haben häufig Probleme, sich über längere Zeit zu konzentrieren“, verdeutlicht Rinow. Die sehr guten Ergebnisse bei den Fischereischeinprüfungen zeigen jedoch, dass sich der Aufwand lohnt. „Für die Kinder ist es oft die erste bestandene Prüfung in ihrem Leben. Das stärkt ihr Selbstwertgefühl. Und es sorgt nicht selten für einen Schub in der Schule“, freut sich der Ausbilder.

Das bestätigt Michael Grünberg. Zumal das Wissen, etwas erreichen zu können, für die kleinen Nachwuchsangler enorm wichtig sei, so der Greifswalder. Der heute 66-Jährige arbeitete vor gut 15 Jahren in einem der Jugendclubs der Hansestadt. Dort interessierten sich zahlreiche Jugendliche für das Angeln. Grünberg bemühte sich um eine Projektförderung. „Wir erhielten von der Stadt Geld für die ersten Angellehrgänge. Und die Geschichte sprach sich schnell rum, weil wir regelmäßig am Ryck geangelt haben und Fisch fingen“, erinnert er sich.

Die Royal Fishing Kinderhilfe ermöglichte auch in Greifswald die Förderung von 15 bis 20 Schülern pro Jahr. An die Zeit als Schulsozialarbeiter von 2008 bis 2011 in der Förderschule „Johann-Heinrich-Pestalozzi“ und das dortige Angelprojekt erinnert sich Grünberg gut. Die Kinder und Jugendlichen kamen sehr oft aus Familien mit großen Konflikten. „Das Angeln war eine Chance, sich auszutauschen, gegenseitig zu helfen und über viele Themen ins Gespräch zu kommen. Dazu kam natürlich ein bisschen Abenteuerfeeling“, erzählt er. Es folgten mehrtägige Ausflüge. Ständiger Treffpunkt sei aber immer der Ryck gewesen, so der Greifswalder.

2011 führte er das Angelprojekt an der Integrierten Gesamtschule „ Erwin Fischer“ fort. Stolz ist Grünberg darauf, dass an beiden Schulen „90 bis 95 Prozent der Teilnehmer die Angelprüfung beim ersten Anlauf bestanden haben“. Dies sei der guten Vorbereitung durch Jens Feißel vom Team Bodden-Angeln zu verdanken, der die Lehrgänge durchführte. „Man benötigt etwas Geduld und Fingerspitzengefühl. Doch die Dankbarkeit der Kinder, die die Prüfung geschafft haben, ist der größte Lohn“, erklärt Feißel (53).

Nicht nur für den heutigen Rentner Grünberg war indes das Internationale Jugendcamp in Drewoldke auf Rügen im vergangenen Jahr eine besondere Erfahrung. Das Hilfsprojekt hatte junge Angler aus vielen deutschen Regionen und Gäste aus Polen sowie Tschechien eingeladen. Hier wurden nicht nur zahlreiche kapitale Fänge bejubelt. „Auch in den angelfreien Stunden haben die Helfer und Organisatoren der Royal Fishing Kinderhilfe mit den Teilnehmern viel unternommen und waren tolle Gesprächspartner“, erklärt der engagierte Betreuer. Er zählt wie der Rostocker Peter Rinow zu den Akteuren des bundesweit größten Angelevents in diesem Jahr – den Fishing Masters 2019 in Stralsund. Hier werden mehr als 10 000 Besucher erwartet.

