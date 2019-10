Streit in MV um die Asche Verstorbener für zu Hause

Schwerin

Bei Bestattungen wird in MV mit verschiedenem Maß gemessen. Zu dieser Einschätzung kamen am Montag mehrere Experten einer Landtagskommission, die Vorschläge für eine Novelle des Bestattungsgesetzes unterbreiten sollen. Landesweit gebe es Abweichungen vom Recht beim Umgang mit den sterblichen Überresten Angehöriger, sei es Opas Urne auf dem Kaminsims oder Bestattung im Familiengrab nach Sondererlaubnis. Strittig ist weiterhin, ob eine Öffnung des Gesetzes, eine Aufhebung des Friedhofszwangs, für alle generell erfolgen soll. Die Entscheidung wurde vertagt.

Theologe: Mit Kreativität und Kontakten geht bei Bestattung alles

Der Kundenwunsch zählt. So beschreibt Prof. Thomas Klie, Theologe an der Universität Rostock, die Praxis beim Umgang mit der Asche Verstorbener auch hierzulande. „Man kann derzeit mit der Asche mit Kreativität und Kontakten alles machen.“ Sei es über das Ausland oder Bestatter, die sich eben nicht an die Regeln halten. Klie plädiert für eine Öffnung des Bestattungswesens, da sich die Gesellschaft eben auch in diesem Punkt weiterentwickelt habe. Er warnt vor „einem Gesetz gegen die Wirklichkeit“. Eva-Maria Kröger (Linke) fordert: Angehörige sollten die Asche Verstorbener künftig in der Urne für eine gewisse Zeit zu Hause aufbewahren dürfen.

Daran – und an der Idee, Teile der Asche zu Hause zu behalten oder zu Schmuck umzuwandeln – erhitzt sich die Diskussion. Kirchen und CDU sind strikt dagegen. Der Nordosten sollte hier nicht Vorreiter sein, so Claudia Schophuis, Katholisches Büro MV. Verstöße gebe es sowieso, hält Torsten Schmitt vom Verein Aernitas dagegen. Er kritisiert „eine Zwei-Klassen-Gesellschaft“: Während Besitzer großer Grundstücke schon jetzt Erdbestattungen auf ihrem Boden mit Ausnahmegenehmigung vornähmen, gelte dies für die meisten Menschen im Land nicht.

Neben Meisterpflicht strengere Kontrollen für Bestatter Thema

Als Kompromiss schlägt Torsten Lange, Bestatterverband MV, vor, Asche könnte in Urnen zeitlich befristet zu Hause aufbewahrt werden, wenn die Grabstelle parallel bereits gebucht sei. So könnte Missbrauch verhindert werden. Prof. Heinrich Lang, Jurist der Uni Greifswald, sieht jedoch die Rechte Dritter zu wenig berücksichtigt. Geklärt werden müsse, wie auch andere Verwandte oder Bekannte Verstorbener einen Ort zum Trauern finden.

Beschlossen haben die Experten: Neben einer Meisterpflicht für Bestatter solle auch die Option eines zulassungspflichtigen Gewerbes in Erwägung gezogen werden, um die Qualität der Arbeit an Toten abzusichern. Bestattung ohne Sarg soll erlaubt sein, die Regelung, wonach Bestattungen frühestens 48 Stunden nach dem Tod erfolgen dürfen, entfalle.

