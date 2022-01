Wittstock

Hinter der Stahltür lagert die Produktion von zwei Tagen. „Wir haben immer eine kleine Reserve“, sagt Muzaffer Kaya. Der 33-jährige Produktionsleiter öffnet die Verriegelung. Minus 18 Grad kalter Nebel steigt auf, in der halbdunklen Kühlkammer liegen kreuz und quer hunderte Dönerspieße, neben- und übereinander. Die dick mit Frischhaltefolie umwickelten und bis zu 140 Kilo schweren Fleischpakete erinnern ein bisschen an armlose Schneiderpuppen.

Abnehmer von Kaya Dönerproduktion finden sich in halb Europa

In einigen Tagen werden die Spieße im Drehgrill rotieren– irgendwo in halb Europa in einem Imbiss oder Restaurant. Das Unternehmen Kaya Dönerproduktion aus Wittstock in Brandenburg, an der Grenze zu Mecklenburg, beliefert Dönerimbisse und Restaurants unter anderem in Berlin, Stuttgart und Wien.

Dönerproduktion in Wittstock: Mitarbeiter Kahraman Karabag steckt Hähnchenfleischscheiben auf einen Spieß. Hähnchendöner macht 20 Prozent der Produktion aus. Quelle: Dietmar Lilienthal

Sogar in Irland gibt es Abnehmer – und gut ein halbes Dutzend in MV, unter anderem in Rostock, Wismar und Güstrow. In Rostock gehört der „Stern Grill“ am Doberaner Platz zu den Kunden der Nordbrandenburger. Fünf Tonnen Kalb, Rind und Huhn verarbeitet die Firma am Tag. Das ergibt 25 000 Portionen Döner Kebab.

In der hell erleuchteten Produktionshalle arbeiten ein Dutzend Männer an chromglänzenden Maschinen oder mit den Händen. Es ist relativ ruhig, alle wirken sehr konzentriert. „Hier arbeiten wir für morgen vor“, sagt Muzaffer Kaya und zeigt auf die Maschine gleich am Eingang. Sie häckselt blockweise gefrorene Kalbsfleischstücke in handliche Stücke. Eine Station weiter landen diese Stücke in einem riesigen Fleischwolf, 50 Prozent davon in gefrorenem Zustand. Danach geht es in den Mischer, der das Hackfleisch mit Gewürzmischung und Marinade vermengt. Am Ende liegt ein hellbrauner Brei im Kessel.

Mit einem Imbiss fing alles an

Kaya Dönerproduktion mit seinem Markennamen „Efsane“ (auf Deutsch: Legende) ist ein Familienbetrieb mit türkischen Wurzeln, gegründet 2009 von zwei Brüdern. Die beiden kamen 1994 in die Kleinstadt in der Prignitz, eröffneten einen Dönerimbiss und blieben. Auch dann noch, als zwei jugendliche Neonazis ihr Haus anzündeten. Die Täter wurden gefasst und verurteilt. Den Imbiss gibt es noch heute. Einer von ihnen bereut seine Tat und kommt gelegentlich zum Döneressen vorbei, erzählt Gökhan Kaya, der Geschäftsführer des Familienbetriebs. Inzwischen ist die zweite Generation am Ruder: Je zwei Söhne der beiden Gründer leiten das Unternehmen.

„Schneider“ Sefa Üstün Quelle: Dietmar Lilienthal

Zurück in der Hackfleischproduktion. „Alles automatisch“, sagt der Produktionsleiter und zeigt auf die nächste, schrankgroße Maschine. Die portioniert die gewürzte Masse zu tellergroßen Pellets. Der Rest ist Handarbeit. Zwei Arbeiter türmen Pellets und Rindfleischscheiben abwechselnd auf den Spieß, der von unten nach oben dicker wird. Danach folgt der wichtigste Arbeitsschritt.

Erfahrene Fachkräfte in der Dönerproduktion sind begehrt

Der „Schneider“ bringt den Döner in Form. Mit präzisen Schnitten schneidet ein Arbeiter mit einem langen Messer, wie man es aus dem Dönerimbiss kennt, die überstehende Masse ab und verleiht dem Kegel so sein regelmäßiges, gefälliges Aussehen. Danach übernimmt der „Wickler“. Ein Arbeiter spannt gekonnt Lage um Lage Frischhaltefolie um den Spieß. Die ersten Schichten eher locker, dann immer straffer werdend.

Nach dem Schneiden werden die Spieß mit vielen Lagen Kunststofffolie umwickelt. Anschließend kommen sie 24 Stunden in den „Schockraum“ – bei minus 40 Grad. Quelle: Dietmar Lilienthal

Erfahrene „Schneider“ und „Wickler“ sind begehrte Fachkräfte in der Dönerbranche, einige der 44 Mitarbeiter der Kayas fahren jeden Tag aus der Dönerhochburg Berlin zur Arbeit nach Wittstock und abends zurück. Nach dem Feinschnitt werden die fertigen Fleischtürme in den „Schockraum“ getragen oder geschoben: für 24 Stunden bei minus 40 Grad.

Erfindung aus Deutschland Döner Kebab ist eine Erfindung aus Deutschland: Gleich zwei Imbissbetreiber aus Berlin mit türkischen Wurzeln nehmen für sich in Anspruch, Anfang der 1970er-Jahre jeweils als erste Fleisch vom Drehspieß in Fladenbrottaschen gesteckt und verkauft zu haben. Sie sind nicht die einzigen: Ein Gastwirt aus dem schwäbischen Reutlingen hatte diese Idee angeblich schon ein paar Jahre früher. Das Besondere an dem Gericht sind die Salatbeilage und mehrere Soßen, was in dieser Form in der Türkei nicht üblich ist. Die Fleischfüllung besteht meist aus einer Mischung aus Kalb- und Rindfleisch. Es gibt auch Hähnchen- und Putendöner, statt aufgeschnittenem wird auch gerolltes Fladenbrot (Dürüm) verwendet. Ein naher Verwandter des Döners ist das griechische Gyros, das ebenfalls als Brottasche verkauft wird (Pita) und in der Regel aus Schweinefleisch besteht, aber anders als Döner keinen Hackfleischanteil hat.

Fleisch stammt aus Frankreich und den Niederlanden

Haltbar sind die Dönerspieße danach ein halbes Jahr lang, vorausgesetzt die Kühlkette von minus 18 Grad wird nicht unterbrochen. Einmal auf den Drehgrill montiert, müssen die Spieße an einem Tag verarbeitet werden. Deshalb gibt es sie in unterschiedlichsten Größen: Von 20 bis 140 Kilogramm, in Ausnahmen sogar noch mehr, je nach Umsatz des Geschäfts.

Die Chefs arbeiten mit: Suphi Kaya gibt die Gewürzmischung zum Hackfleisch. Quelle: Dietmar Lilienthal

Kaya gehört nach eigenen Angaben zu den vier größten Dönerproduzenten in der Region Berlin-Brandenburg. Das Fleisch wird halal verarbeitet, also unter Einhaltung islamischer Regeln. Dazu gehört das betäubungslose rituelle Schlachten, das auch für koscheres Essen im Judentum vorgeschrieben ist. Die Methode ist in Deutschland nicht zugelassen, die Kayas beziehen ihr Fleisch aus Frankreich und den Niederlanden.

Unternehmen will Produktion ausbauen

Die Corona-Krise ließ den Absatz in Wittstock zeitweise einbrechen. „Wir haben dann nur noch einen Tag in der Woche produziert“, sagt Geschäftsführer Gökhan Kaya. Inzwischen wird wieder normal gearbeitet, fünf Tage die Woche. Durch die verschärften 2G-plus-Regeln in der Gastronomie wird aktuell wieder weniger bestellt. „Das merken wir“, sagt der Geschäftsführer. Die Pläne für einen Neubau zur Verdoppelung der Produktion liegen deshalb erst einmal auf Eis, obwohl die Unternehmerfamilie bereits ein großes Grundstück in der Nachbarschaft gekauft hat.

Beschaulicher als beim Hackfleisch geht es einige Räume weiter in der Hähnchendöner-Fertigung zu. Zwei Männer stehen an den Arbeitstischen, einer von ihnen zerlegt mit dem Messer in beeindruckender Geschwindigkeit dicke Hähnchenschenkel zu flachen, steakgroßen Lappen. Mariniert landen diese auf dem Spieß, je nach Kundenwunsch ergänzt mit Paprikascheiben oder anderem Gemüse. Weil Hähnchendöner in den Imbissbetrieben meist ein Zusatzangebot ist, fallen die Spieße mit meist 20 Kilo deutlich schlanker aus.

Nachts wird ausgeliefert

Die Schicht in der Produktion endet um 16 Uhr. Nicht alle Beschäftigten arbeiten acht Stunden am Tag, dafür seien einige der Tätigkeiten körperlich zu anstrengend. Aus diesem Grund würden auch keine Frauen in der Dönerherstellung arbeiten, heißt es.

Fertig zum Ausliefern: Bei minus 18 Grad warten die Dönerspieße auf den Transport Quelle: Dietmar Lilienthal

Nach Schichtende werden die Räume mehrere Stunden lang gereinigt. Nachts fahren die Transporter auf den Hof, um die Spieße zu den Kunden zu bringen. Das Gesundheitsamt kommt nur alle zwei Jahre zur Kontrolle. Das könnte ruhig öfter passieren, meint Gökhan Kaya. „Vielleicht machen wir ja Fehler, die wir selbst gar nicht mehr sehen.“

Dönerproduzent soll Ausbildungsberuf werden

Die Kayas setzen sich mit anderen Firmen der Branche dafür ein, dass die Dönerherstellung zu einem Ausbildungsberuf entwickelt wird. Es gab bereits Gespräche mit IHK und Handwerkskammer, aber noch keine Ergebnisse. Fachkräftemangel ist auch für sie ein Problem. Leute für die körperlich harte Arbeit zu finden sei schwierig, erklärt Gökhan Kaya.

Er selbst isst noch immer regelmäßig von den eigenen Produkten, und dann stets „komplett“, mit allen Soßen. Wichtig sei, dass der Dönerkoch per Hand vom Spieß abschneidet und nicht mit dem elektrischen Messer. Denn das sei ein Zeichen von fehlendem Handwerk, außerdem werde so alles „matschig“. Der Geschmack ist ihm jedenfalls noch nicht vergangen. „Döner geht immer“, sagt der Geschäftsführer.

Von Gerald Kleine Wördemann