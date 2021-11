Besuchsverbot: Wolgaster Kreiskrankenhaus wegen Corona an Kapazitätsgrenze

Wolgast

Das Kreiskrankenhaus Wolgast hat wegen der rapide steigenden Coronainfektionszahlen und der Notwendigkeit, Corona-Patienten zu behandeln, wieder einen separaten Covid-Bereich Wolgast eingerichtet. Derzeit befinden sich auch schon mehrere Corona-Patienten im Wolgaster Krankenhaus in der normalstationären Behandlung. Patienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, werden umgehend in die Universitätsmedizin Greifswald verlegt.

Wegen der zunehmenden Zahl an Corona-Patienten muss auch die Versorgung von regulären Patienten auf den einzelnen Stationen eingeschränkt werden, teilen die Ärztliche Direktorin Dr. Maria Zach und der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Wolgast, Carsten Köhler mit. Nach Köhlers Worten seien zeitweise bereits alle stationären Betten belegt gewesen. Das Wolgaster Krankenhaus verfügt über insgesamt 155 Betten auf mehreren Stationen.

Neben Covid-Patienten auch viele Patienten mit Atemwegserkrankungen in Behandlung

Auf Grund der unübersichtlichen Infektionsgefahren hat die Krankenhausleitung in Wolgast zudem entschieden, vorerst keinen Besuchern mehr Zutritt zum Haus zu gewähren. Denn neben einer steigenden Zahl an Covid-Patienten nimmt auch die Zahl derjenigen Patienten im Kreiskrankenhaus zu, die – wie zu dieser Jahreszeit generell üblich – wegen Atemwegserkrankungen im Krankenhaus versorgt werden müssen.

Insgesamt ist aktuell festzustellen, dass die Gesamtlage in allen Häusern der Region – also auch in Greifswald, Anklam, Pasewalk und Demmin, kritisch ist und die Versorgungskapazitäten sehr stark ausgelastet sind. „Vor dem Hintergrund der hohen Neuinfektionszahlen stellen wir uns im gesamten Land auf noch deutlich zunehmende Zahlen an Patienten ein, die auf Grund einer Corona-Infektion stationär oder intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Von Cornelia Meerkatz