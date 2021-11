Besuchsverbote in Kliniken in MV: „Das ist eine riesengroße Sauerei“

Rostock

Um den Umgang mit der Pandemie wird seit nunmehr knapp zwei Jahren in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gerungen. Im besonderen Fokus steht hierbei immer vor allem die vulnerable Gruppe: die Kranken, Alten, besonders Gefährdeten.

Um sie zu schützen, gilt in MV ein landesweites Besuchsverbot für alle Kliniken. Auch in Pflegeheimen müssen Besucher nun alle einen aktuellen negativen Test vorlegen – egal ob sie auch geimpft oder genesen sind. OZ-Leser zeigen vielfach kein Verständnis für die Maßnahme, finden drastische Worte.

„Die Reaktion zeigt nur, dass es keine echten Konzepte gibt“

Jana Drägert fragt: Wurde nicht gesagt, dass die Fehler aus der Vergangenheit nicht gemacht würden? Die Leserin spielt mit ihrer Frage darauf an, dass bereits in den ersten Wellen Besuchsverbote, etwa in Alten- und Pflegeheimen sowie in Geburtskliniken, verhängt wurden. Stephanie Both meint: „Es ist einfach nur unmenschlich, respektlos und menschenverachtend.“

Für Nico Meyer, so sagt er es, sei das alles der größte Blödsinn. „Erst einmal ist es schon der Wahnsinn, geimpft zu sein und sich trotzdem tausendmal testen lassen zu müssen. Und dann heißt es, wer geimpft ist, hat riesige Vorteile. Das sehe ich. Und jetzt soll man sich noch eine dritte Spritze holen, und trotzdem bleibt es so, wie es bisher war. Im Leben nicht.“ Klaus Thoma ergänzt: „Die Reaktion zeigt nur, dass es – wie schon 2020 – keine echten Konzepte gibt und dass alle Verantwortlichen zu blöd sind, sich selbst die Schuhe anzuziehen.“

Martin Stelzer ist der Überzeugung: „Das ist nicht nur nicht gerechtfertigt, sondern menschenverachtend. Die Verantwortlichen sollten sich schämen und Gerichte endlich einschreiten und diese verfassungswidrige Schande (Besuchsverbote) beenden.“

Michael Kummer beschreibt das Ganze als unverhältnismäßig: „Angst-Deutschland begreift es nicht. Unsere skandinavischen Nachbarn sehen einiges verhältnismäßiger. Die deutsche Politik aber schafft es mit ihrem ständigen Bedrohungsduktus, Ängste zu schüren. Die Kollateralschäden in Gesellschaft und Wirtschaft sind ein zu hoher Preis für die deutsche Unverhältnismäßigkeit. Unsere dänischen Nachbarn haben übrigens eine Abkehr bereits im Sommer beschlossen, damals bei einer dreistelligen Inzidenz und Impfquoten bei 60 Prozent, aktuell liegen die Inzidenzgrenzwerte in Städten über 400. Maßgebend bleibt die Hospitalisierung. Die Frage nach dem Besuchsverbot darf sich überhaupt nicht stellen. Wie unmenschlich ist alleine schon der Gedanke.“

„Es müsste halt nur jeder wieder immer getestet werden“

Bull Hurley notiert: „Ich sitze mit über 20 000 Personen jedes Heimspiel im Stadion, und die erteilen ein Besuchsverbot in Krankenhäusern. Wie suspekt ist das, bitte? Ursula Weber findet: „Das ist eine riesengroße Sauerei. Jedes Lebewesen hat Angst vorm Sterben und wünscht sich, dass seine Angehörigen ihn begleiten. Ich hoffe, diejenigen, die so was entscheiden, sind nicht selbst mal in dieser Lage und müssen ihren Angehörigen alleine sterben lassen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kathrin Neusser hat einen „Tipp“ parat, wie sie sagt, wie man die zu Besuchenden trotzdem sehen könne: „Ihr könnt doch eure Verwandten, die im Heim leben, zum Spaziergang aus dem Heim bringen lassen – das geht auch ohne Test.“

Kathleen Lumma fordert: „Auf jeden Fall kein Besuchsverbot verhängen und nur eine einzige Person zu den Patienten lassen. Es müsste halt nur jeder wieder immer getestet werden und das ohne Ausnahme, außerdem sollten sich Besucher und Angehörige zwingend an die hygienischen Richtlinien halten. Ob das nun die perfekte Lösung ist, das weiß ich nicht, aber kranken und sterbenden Menschen jetzt auch noch einen der wenigen schönen Momente zu nehmen, ist absolut falsch.“

Von Juliane Lange