Rostock

Längere Betriebsferien wegen Corona? Bund und Länder einigten sich mit den neuen Corona-Beschlüssen auf einen Appell an alle Unternehmen: Diese werden „dringend gebeten“ vom 23. Dezember bis zum 1. Januar zu schließen oder die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Damit soll die Virusverbreitung in den Tagen der weihnachtlichen Familienbesuche eingedämmt werden. Ganz so einfach ist das aber nicht, heißt es in vielen Unternehmen und Verwaltungen in MV.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) schickt seine Verwaltung zwischen den Jahren nach Hause: Die größte Stadt des Landes will mit gutem Beispiel vorangehen. „Wir bitten unsere Mitarbeiter, Rest-Urlaub und Überstunden abzubauen. Wer das nicht kann oder wer auf jeden Fall gebraucht wird, soll von zu Hause aus arbeiten“, sagt der Rathaus-Chef der OZ.

Anzeige

Bürgermeister will niemanden sehen

Nur für wenige Bereiche der Rostocker Stadtverwaltung gelte ab dem 19. Dezember bis Jahresanfang noch „Präsenzpflicht“. Dazu zählen unter anderem das Gesundheits- und das Ordnungsamt, die Stadtreinigung und Grünamt. Madsen: „Alle anderen möchte ich hier möglichst nicht sehen. So leisten wir alle unseren Beitrag, die Pandemie in Schach zu halten.“

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Quelle: Ove Arscholl

„Wir haben noch viele Kundentermine bis Weihnachten“, sagt Holger Glissmann, technischer Leiter der freien Kfz-Werkstatt Scharmberg in Stralsund. Den Betrieb schon am Tag vor Heiligabend zu schließen und die acht Mitarbeiter nach Hause zu schicken, sei nicht ohne weiteres möglich.

OZ-Umfrage: Würden Sie es gut finden, wenn Ihr Unternehmen Sie in die Betriebsferien schickt?

„Wir wollen ja, dass die Leute noch ihre Winterreifen bekommen“, erklärt Meister Glissmann. Zwischen den Feiertagen bleibt die Werkstatt allerdings zu, bis auf einen Notbetrieb mit zwei Mitarbeitern in der einzigen Filiale des Unternehmens.

Tiefkühlkost-Hersteller stoppt Anlagen

„Wir fahren die Produktion sowieso herunter“, heißt es beim Tiefkühlkosthersteller Menüko in der Stadt Usedom. Die letzten beiden Wochen im Jahr bleiben traditionell arbeitsfrei, damit die 30 Mitarbeiter eine wohlverdiente Auszeit bekommen. Das Abschalten der Anlagen würde sich nur für ein paar Tage nicht lohnen, deshalb die verhältnismäßig lange Pause. „Mit Corona hat das aber nichts zu tun“, sagt eine Sprecherin.

Blick in die Nordex-Produktion in Rostock Quelle: Lilienthal

Bei dem Rostocker Windanlagenhersteller Nordex können die Mitarbeiter selbst entscheiden, ob sie im Büro oder von zuhause aus arbeiten. „Viele entscheiden sich für das Homeoffice“, sagt Sprecher Felix Losada. In den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester gelten für die Standorte in Deutschland, einschließlich dem Stammsitz Rostock, Betriebsferien. Ob die Produktion in den Werkhallen nun schon einen Tag vor Heiligabend gestoppt wird, sei noch nicht entschieden, sagt Losada.

Ruhe in der Kranfabrik

Ein paar Kilometer weiter im Rostocker Seehafen beim Kranhersteller Liebherr zieht auf jeden Fall Weihnachtstille ein: „Vom 24. Dezember bis 4. Januar herrscht bei uns Betriebsruhe“, sagt Sprecher Dieter Schmidt. Viele Mitarbeiter nehmen dafür Resturlaub. „Wir machen das bereits seit Jahren, doch in diesem Jahr natürlich auch, um das Virus zu bremsen.“ Bei der Baufirma Asa-Bau in Greifswald und Neubukow endet das Jahr immer vor den Feiertagen: „Unsere Mitarbeiter haben sich die Pause verdient“, sagt Geschäftsführer Christian Hinz. „Wir haben das Jahr durchgearbeitet, hatten kaum Einschränkungen. Nun wollen wir, dass unsere Kollegen in Ruhe Weihnachten feiern können.“

Kein Extra-Urlaub für Bäckerei- und Klinikmitarbeiter

Keine Extra-Ferien gibt es für die 2100 Angestellten bei Lila Bäcker, auch nicht zwischen den Feiertagen: Alle Filialen bleiben normal geöffnet, in der Produktion in Neubrandenburg und Pasewalk wird weiterhin gebacken, Weihnachten ist Bäcker und Konditoren Hochsaison. „Wir sind ja eine Art Grundversorger“, sagt ein Firmensprecher.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Das gilt natürlich erst recht für Kliniken. „Dass es in einem Krankenhaus überwiegend Tätigkeiten gibt, die zwingend vor Ort erbracht werden müssen, versteht sich von selbst“, erklärt Christian Arns, Sprecher der Unimedizin Greifswald. Verwaltungsmitarbeiter werden aber ermuntert, zuhause zu arbeiten. Im Rostocker Zoo wird ebenfalls gearbeitet. „Bei Homeoffice bekämen wir ernsthaften Ärger mit unseren dann sehr hungrigen Tieren“, sagt Direktor Udo Nagel.

Rechtliche Grundlage

Rein rechtlich dürfen Chefs den Betrieb schließen und die Beschäftigten zwingen, Urlaubstage zu nehmen, teilt die private Fresenius-Hochschule in Hamburg mit. Allerdings müsste das schon lange vorher feststehen, damit die Arbeitnehmer sich darauf einrichten können. Bei kurzfristig angeordneten Schließungen gebe es für die Beschäftigten keine Pflicht, einen Ausgleich für freie Tage zu leisten.

Lesen Sie auch

Von Von Gerald Kleine Wördemann und Andreas Meyer