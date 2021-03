Betroffener aus Greifswald: „Blinde und Sehbehinderte können keinen Abstand halten“ 

Greifswald

Wie soll ein Mensch zu anderen Abstand halten, wenn er gar nichts oder kaum etwas sieht? In der aktuellen Debatte während der Corona-Krise würden Probleme wie diese für blinde und sehbehinderte Menschen kaum Beachtung finden, sagt Bernd Uhlig. Er ist der Vereinsvorsitzende des Greifswalder Blinden- und Sehbehindertenvereins und selbst betroffen. „Schon in normalen Zeiten sind bestimmte Dinge schwierig zu bewältigen. Das fängt schon beim Busfahren an. Viele blinde und sehbehinderte Menschen trauen sich allein nun nicht mehr raus“, sagt der Hansestädter.

Ähnliche Rückmeldungen hat auch Benny Bernhardt erhalten. Der Greifswalder Behindertenbeauftragte berichtet, dass sich vor allem viele blinde und sehbehinderte Menschen in Selbstisolation begeben haben, „weil sie keinen Abstand zu anderen Menschen halten können und Angst haben, sich oder andere zu gefährden.“ Vereinzelt haben Betroffene dem Behindertenbeauftragten auch von einem „harschen Umgang“ durch Sicherheitskräfte berichtet, wie Bernhardt weiter erklärt: „Es gibt Menschen, die aufgrund ihres Handicaps Schwierigkeiten haben, einen Einkaufswagen zu nehmen.“

„Es ist viel schwieriger geworden, das tägliche Leben zu meistern“

Auch Bernd Uhlig vom Blinden- und Sehbehindertenverein berichtet von Herausforderungen in den Geschäften, die die Pandemie mit sich bringen würde. Vor den Supermarkt-Kassen weisen Markierungen auf dem Boden auf den vorgeschriebenen Mindestabstand hin. Diese können blinde und sehbehinderten Menschen nicht erkennen. Hinzu komme, dass Betroffene sich häufig mit ihren Händen orientieren. Auch darauf würden viele mittlerweile verzichten und bestimmte Dinge beispielsweise beim Einkaufen nicht mehr berühren.

Nicht nur im öffentlichen Leben, auch im privaten Bereich seien viele Betroffene derzeit stark eingeschränkt, erklärt Uhlig weiter. „Einige haben aufgrund der Sehbehinderung Anspruch auf verschiedenen Dienstleistungen wie eine Reinigungskraft. Das geht momentan kaum, weil die Angst da ist, sich anzustecken.“ Die Hilfe, die Betroffene erhalten, seien zudem immer mit viel Körperkontakt verbunden. „Es ist viel schwieriger geworden, das tägliche Leben zu meistern.“

Blinde und sehbehinderte Menschen sollen bei den Impfungen priorisiert werden

Aus diesen verschiedenen Gründen spricht Uhlig sich dafür aus, dass blinde und sehbehinderte beim Impfen priorisiert werden. Trotz des erhöhten Risikos werden Betroffene bei den Impfungen bisher allein nach ihrem Alter kategorisiert. Schon im Dezember forderte der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband eine bevorzugte Impfung von blinden, sehbehinderten und vor allem taubblinden Menschen. „Durch das nicht Abstand halten können gefährden sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Menschen, die sehen können, machen einen Bogen. Ein Blinder oder ein Sehbehinderter kann das nicht“, macht Uhlig seinen Standpunkt deutlich.

Gebärdensprache der Corona-Informationen besonders wichtig

Auch der Behindertenbeauftragte der Stadt, Benny Bernhardt, plädiert dafür, bestimmte gehandicapte Menschen, die besonders gefährdet sind, bei den Impfungen zu priorisieren. Dafür stehe er bereits mit dem Integrationsförderrat MV in Kontakt. Nicht nur sehbehinderte oder blinde Menschen, auch Personen mit Vorerkrankungen seien potenziell gefährdeter als nicht erkrankte Menschen, merkt Bernhardt an. „Das trifft vor allem auf gehandicapte Menschen zu, die im beruflichen Kontext weiterhin unterwegs sind und deshalb mehr Kontakte haben.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er merkt noch einen anderen wichtigen Punkt an, den die Barrierefreiheit hinsichtlich der Informationen für hörgeschädigte Menschen betrifft. Geschriebene Texte würden zum Teil nicht ausreichen, da Menschen, die von Geburt an taub sind, bestimmte Worte nie gelernt haben. Deshalb sei es auch hier wichtig, dass Informationen zum Coronavirus auch in Gebärdensprache zur Verfügung gestellt werden.

Von Christin Lachmann