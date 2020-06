Betrüger haben in MV mehrfach versucht, bei den Corona-Hilfen abzuzocken. Es geht um mindestens 2,2 Millionen Euro an Steuergeld. Bisher gibt es 74 Verdachtsfälle, wie eine OZ-Umfrage bei den vier Staatsanwaltschaften in MV ergab. In einem Fall gingen die Täter besonders dreist vor.