Nach Durchsuchungen in Wohnhäusern in Duisburg und im Landkreis Hof befinden sich zwei Personen in Untersuchungshaft. Ermittler aus Mecklenburg-Vorpommern haben die mutmaßlichen Internetbetrüger aufgespürt. Die Männer sollen mit über 50 Fake-Shops Betrug in Millionenhöhe betrieben haben.