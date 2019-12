Betrunkener Autofahrer kontrolliert - Vater bedroht Polizisten

Schwerin

Ein 54 Jahre alter Mann hat in Schwerin Polizisten mit einem Gewehr bedroht, die seinen Sohn betrunken hinterm Steuer eines Autos erwischt hatten. Der 31-Jährige war mit seinem Wagen an Heiligabend zu schnell und in Schlangenlinien durchs Stadtgebiet gefahren und hatte andere Verkehrsteilnehmer bedrängt, wie die Polizei mitteilte. Schließlich beendete er die Fahrt auf einem Grundstück, wo eine Polizeistreife ihn kontrollieren wollte.

Dazu kam es aber nicht, weil der Vater des Fahrers aus dem Haus kam, die Beamten mit einem Gewehr bedrohte und zwei Hunde auf sie hetzte. Die Polizisten zogen sich daraufhin zurück. Wohl aus Angst vor einem größeren Polizeieinsatz stellten sich beide Männer aber wenig später selbst. Es stellte sich heraus, dass nicht nur der Sohn, sondern auch der Vater „unter erheblicher Alkoholeinwirkung“ stand.

Von RND/dpa