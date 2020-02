Betrunkener rammt Auto auf A24 – 61-Jährige wird schwer verletzt

Großer Schutzengel: Eine 35-jährige Frau kam am Sonnabend in Bartenshagen (Landkreis Rostock) bei regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Ihr Auto überschlug sich. Sie jedoch blieb wie durch ein Wunder unverletzt und konnte sich eigenständig aus dem Wagen befreien.