Rostock

Große Aufregung in der Rostocker Südstadt am Freitag: Mehrere Bürger meldeten Schüsse aus einer Waffe, die ein Mann bei sich führen soll. Laut Polizei hat sich das Geschehen um 14.30 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes an der Tychsenstraße abgespielt.

Sofort nachdem die Notrufe bei der Polizei eingegang...