In seinem Buch „Der Abiturbetrug“ rechnet der SPD-Politiker mit dem föderalistischen Bildungssystem ab. Die Abiturienten im Nordosten erhalten vom Ex-Bildungsminister die Gesamtnote 2,67 – und rangieren damit fast am Ende im Ländervergleich.

In die Bewertung gingen die Leistungen von Neunklässlern an Gymnasien in den Jahren 2015 und 2018 in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie, Chemie und Physik ein. Angaben in Prozent. Quelle: KMK,IGB,Berechnungen Brodkorb/Koch, Grafiken: Benjamin Barz