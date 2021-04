Bienen aus MV sind gut durch den Winter gekommen

Rostock

Die Bienenvölker in MV sind laut Imkerverband erfreulich gut durch den Winter gekommen. «Wir haben einen Verlust von 14,3 Prozent der Völker, das ist in Ordnung», sagte der Landesvorsitzende Carsten Fischer. Die geringsten Verluste verzeichneten Imker demnach in Rostock (-10,9 Prozent), die größten in Nordwestmecklenburg (-20,6 Prozent). An der nicht-repräsentativen Umfrage hatten etwa 500 Imker teilgenommen.

Varroa-Milbe größtes Problem

Ihr größtes Problem bleibe die Varroa-Milbe: «Das ist der große Feind», sagte Fischer. Wehrlos seien die Imker zwar nicht, allerdings bedeute der Kampf gegen den Schädling viel Arbeit. «Aber als Imker hat man auch Verantwortung.» Fischer selbst hat nach eigenen Angaben 21 Völker. Wie bei fast allen Imkern sei das aber ein Freizeitvergnügen, kaum jemand mache das hauptberuflich.

Die Pandemie treffe auch die Imkervereine hart. Er werde oft gefragt, wann man sich wieder treffen könne. Das Vereinsleben fehle vielen, sagt Fischer. «Ich hoffe, alle können ihre Mitglieder bei Laune halten.»

Rapshonig immer noch der gefragteste

Raps bleibt laut Fischer weiterhin die «Brotpflanze» der Imker, obwohl davon immer weniger angebaut wird. Rapshonig sei immer noch der gefragteste, je weißer in der Farbe, desto beliebter. «Ich habe aber Verständnis für die Bauern, wenn sich der Anbau nicht mehr lohnt. Die müssen ja auch von etwas leben.»

Dafür kämen andere Pflanzen dazu, zum Beispiel Sonnenblumen oder Ackerbohnen. «Das ist alles noch nicht die Masse, aber wir brauchen ja auch von April bis September etwas, das blüht.» Denn während die Sommerbienen nur einige Wochen leben, müssten die Winterbienen vom Herbst bis ins Frühjahr durchhalten - und brauchten entsprechende Vorräte, erklärt Fischer. Auch die Blühflächen, die Landwirte teilweise mit Förderung des Landwirtschaftsministerium anlegen können, spielen mittlerweile eine Rolle, so der Imkerchef.

400 Neu-Imker auf der Warteliste

Der «Bienen-Hype», wie Fischer ihn nennt, hält dagegen weiter an: 400 Neu-Imker stünden auf der Warteliste für die Anfängerkurse, die derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht angeboten werden. Teilweise sollen die Kurse nun online und in Kleingruppen organisiert werden, sagte Fischer. Mittlerweile dürfte es ihm zufolge um die 3000 Imker im Land geben, die sich um 28 000 Völker kümmern. Nicht alle sind im Imkerverband organisiert.