Biker verzichten in Corona-Krise auf Ausfahrten: Menschlichkeit zählt, keine Verbote

Rostock

Viele Biker können es zurzeit kaum erwarten, wieder in den Sattel zu steigen. Für viele startet die Saison mit entsprechenden Kennzeichen am 1. April. Unklar ist jedoch, ob Spritztouren zum reinen Vergnügen überhaupt erlaubt sind. Denn laut Regeln der Bundesregierung zum Schutz vor dem Coronavirus darf die Wohnung nur noch zum Arbeiten, Einkaufen, für Arztbesuche, für die Teilnahme an wichtigen Terminen, Spaziergängen oder Sport an der frischen Luft verlassen werden. Doch während in Bayern bereits eine entsprechende Regel gilt, die Spritztouren verbietet, ist dies in MV eine Grauzone.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Polizei und ADAC Hansa appellieren an die Vernunft der Motorradfahrer, verbieten kann die Polizei das Fahren hier bisher nicht. Dennoch wäre es vernünftig, wenn sich Biker auch bei uns auf die notwendigen Fahrten beschränken würden. Noch besser wäre es, die Maschine stehen zu lassen, um die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen und ihnen im Notfall nicht die dringend benötigten Krankenhausbetten wegzunehmen. Denn hierbei geht es weniger um Verbote und Bußgelder, sondern vor allem um eins: Menschlichkeit.

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Büssing