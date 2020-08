Schwerin

Hunderttausende Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien sind 2015 und 2016 innerhalb weniger Monate nach Deutschland gekommen, rund 16 000 davon nach Mecklenburg-Vorpommern. Eine große Welle der Hilfsbereitschaft entstand, es wuchsen aber auch Ängste vor einem Kontrollverlust. Am 31. August 2015 sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Bundespressekonferenz zum ersten Mal ihren später so bekannt gewordenen Satz „Wir schaffen das“. Wie ist das mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern gelöst worden?

Akteure berichten von Erfolgen, einer aber auch von vertanen Chancen. Fest steht für alle: Die Arbeit ist noch lange nicht zu Ende. Andreas Wellmann, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages in MV, betont: „Die Bürger haben wahnsinnig viel geleistet.“

Arbeit ist das Wichtigste

Rund die Hälfte der Geflüchteten, die seit Beginn 2015 nach Deutschland eingereist sind, gingen heute einer Erwerbstätigkeit nach, sagt die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann. „Und davon wiederum ist rund die Hälfte bereits auf Fachkraftniveau oder mit höherem Anforderungsniveau beschäftigt.“ Die aktuellsten Zahlen für MV stammen vom Februar, also vor der Corona-Krise. Da hatten im Nordosten 2060 Syrer einen Job, davon 1613 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 447 waren Minijobber, 233 in einer Ausbildung.

Allerdings verlieren in der Corona-Krise viele der so Integrierten wieder ihren Job, wie Haupt-Koopmann sagt. Sie seien häufiger betroffen als Einheimische. „Die Arbeitslosigkeit liegt in Mecklenburg-Vorpommern im Juli 2020 um insgesamt 10,4 Prozent höher als im März 2020, bei den Syrern liegt sie um 19,2 Prozent höher.“

Zwei Faktoren steigerten das Risiko, in der Krise eher arbeitslos zu werden: mangelnde formale Qualifikation und defizitäre Sprachkenntnisse. „Und in der jetzigen Situation fallen diese beide Faktoren ungünstig zusammen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf die individuelle Unterstützung der Personen mit Fluchthintergrund konzentrieren.“

Wohnen in großen Städten im Plattenbau

Ende 2019 lebten in Mecklenburg-Vorpommern 12.475 Menschen aus Syrien. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es 1671. Inzwischen stellen Syrer die zweitgrößte Gruppe unter den Ausländern nach den Polen. Die meisten leben in den großen Städten, in Schwerin etwa laut Stadtverwaltung rund 2000 (Stand: März 2020). Der Großteil von ihnen wohnt in den Plattenbauvierteln Mueßer Holz, Neu Zippendorf, Dreesch und Lankow. Noch immer sind 8634 syrische Männer, Frauen und Kinder in Mecklenburg-Vorpommern auf Hartz IV angewiesen (April 2020). Davon sind fast 1000 „Aufstocker“, die arbeiten, aber zu wenig verdienen, um existieren zu können.

Kleine Städte auf dem Land hatten nach den ersten Zuweisungen - denn es gab dort leere Wohnungen - auf ein Bleiben von Flüchtlingsfamilien gehofft, um dem Abwärtstrend bei den Einwohnerzahlen zu begegnen. „Gerade Städte wie Friedland, Grabow, Neubrandenburg, Wismar und Wolgast kümmerten sich vorbildlich, um nur einige Beispiele zu nennen“, erzählt Städte- und Gemeindetagschef Wellmann. „Dort entwickelten sich vielfach Betreuer- und Unterstützernetzwerke.“ Der Verband habe ein Integrationskonzept auf Basis einer dezentralen Unterbringung in kleinen Gemeinden und Städten mit sozialer Betreuung und Koordinierung durch die Kreise entwickelt und dem Land vorgelegt.

Die Idee wurde nicht umgesetzt. „Stattdessen setzte die Landesregierung auf eine Zentralisierung in wenigen Städten in zentralen Einrichtungen“, so Wellmann. Viele Flüchtlinge verließen daraufhin die kleinen Orte und zogen in die größeren Städte. „Sie ließen frustrierte Helfer und Verwaltungen zurück, die eine große Aufgabe gut gemeistert hatten.“ Wellmann sieht das als eine vertane Chance für die Integration an.

Licht und Schatten in den größeren Städten

Die hohe Konzentration der vor allem jungen Flüchtlinge in wenigen Städten hat zeitweise zu erhöhter Kriminalität und Vorbehalten bei der Bevölkerung geführt, teils traten auch bereits vorhandene Ressentiments zutage.

Am Schweriner Marienplatz, dem Shopping-Herz der Landeshauptstadt, ließen die Behörden nach Zwischenfällen die landesweit erste Kamera-Überwachung eines öffentlichen Platzes installieren. Seither ist es dort wieder ruhig. Parallel verstärkte die Stadt ihre Integrationsbemühungen, setzte unter anderem ein Integrationsmobil ein, das junge Flüchtlinge erreichen sollte. „Eine Verlagerung der Auseinandersetzungen in andere Bereiche konnte nicht festgestellt werden“, lautet das Fazit der Stadt heute.

Integration ist teuer

Die Städte mit besonders vielen Flüchtlingen und entsprechend hohen Aufwendungen - von Hartz-IV-Kosten über zusätzliche Kita-Plätze bis hin zu speziellen Angeboten für Flüchtlingsfrauen - müssen Geld aufbringen, das sie nach übereinstimmenden Angaben verschiedener Quellen nicht komplett erstattet bekommen. „Zurzeit ist von nicht refinanzierten Aufwendungen von circa 3,8 Millionen Euro jährlich auszugehen“, heißt es etwa aus der Schweriner Stadtverwaltung. Zusätzlich zeichne sich ab, dass sich das Land schrittweise aus der Finanzierung von Integrationsprojekten zurückziehe.

„Der Bund hat seine Finanzierungszusage gehalten“, lobt Wellmann. An der Landesregierung übt er jedoch Kritik. „Das meiste Geld ist beim Land hängen geblieben und wurde dort für die Unterbringung im Asylverfahren und die Gemeinschaftsunterkünfte verwandt.“ Die Gemeinden bekämen aktuell pauschal nur noch 40 Euro pro anwesendem Flüchtling und Jahr und müssten das auch noch beantragen. Aus dem Integrationsfonds stelle das Land weitere Mittel für einzelne Projekte bereit. „Der bürokratische Aufwand in den Kommunen ist aber enorm hoch, insbesondere wenn es um die Unterstützung von Ehrenamtlern geht.“

Ganz wichtig: Die Schule

Der Anteil ausländischer Schüler in den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns lag 2018 bei 5,5 Prozent. In der Landeshauptstadt Schwerin stieg er von 4,4 Prozent im Schuljahr 2013/14 auf 10,9 Prozent im Schuljahr 2019/2020. Um den Familien zu helfen, hat die Stadt eine arabischsprechende Integrationslotsin angestellt. Sie unterstützt die Kinder und Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund in Angelegenheiten der Kindertagesbetreuung sowie Schule, wie eine Stadtsprecherin erklärt.

Die schulische Integration sieht Wellmann als eine Erfolgsgeschichte in MV an. „Vor allem in den Schulen sieht man, dass die allermeisten Kinder sehr gut angekommen sind und sich Mühe geben, sich zu integrieren. Die kulturelle Vielfalt kann dort an vielen Stellen auch als Bereicherung wahrgenommen werden.“

Besonders gut funktioniere es dort, wo geflüchtete Menschen auch als Lehrkräfte oder unterstützend in der sozialen Arbeit tätig seien. „Da sind sprachliche und kulturelle Klippen viel schneller zu überwinden.“ Mittlerweile sei auch der Zuzug nicht mehr so stark und viele Integrationsmaßnahmen, wie die Sprachkurse, zeigten Wirkung.

Die Integrationsbeauftragte des Landes, Reem Alabali-Radovan, spricht von vielen Erfolgen bei der Integration, doch was geflüchtete Kinder und Jugendliche betreffe, gebe es Ausbaupotenziale in der außerschulischen Integration. Sie müssten künftig besser ausgeschöpft werden. So seien diese Kinder in freiwilligen Bildungsangeboten noch unterrepräsentiert und in Sportvereinen sei ihre Mitgliederquote um 18 Prozentpunkte niedriger ist als bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund, sagt sie unter Verweis auf eine Studie. Auch die Integration von geflüchteten Frauen in den Arbeitsmarkt stelle eine Herausforderung dar. „Von den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Asylherkunftsländern sind 86 Prozent Männer.“

