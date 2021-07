Rostock

Bunt, schrill und politisch: Zum 19. Christopher Street Day in Rostock sind am Sonnabend rund 3000 Menschen gekommen, die sich der Demonstration für Gleichberechtigung von unter anderem Lesben, Schwulen, Bisexuellen oder Intersexuellen anschlossen.

Regenbogenfahnen, Einhörner, Dragqueens – aus ganz Deutschland waren sie gekommen, um auf dem Neuen Markt ihre Demonstration durch die Hansestadt zu starten. Zuvor wurden allerdings Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker aller demokratischen Parteien auf der Bühne mehr oder weniger gegrillt, stellten sich den Fragen der LGBTQIA+-Community. Allesamt versprachen, kämen sie nach der Wahl in die Regierung, sich für die Rechte und Gleichberechtigung der Community einzusetzen.

Mit Blick auf die Bundes- und Landtagswahlen am 26. September lautete das Motto der Veranstaltung „Meine Stimme ist queer - Unsere Wahl gegen Diskriminierung“. Es gebe enge Kontakte zu den Parteien, um dort für queere Anliegen zu streiten, erklärte Andy Szabó vom Vorstand des CSD Rostock. Es dürfe dabei nicht bei symbolischen Aktionen bleiben, Solidaritätsbekundungen müssten Taten folgen. So sei 2015 in Mecklenburg-Vorpommern ein Landesaktionsplan für die Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt verabschiedet worden. Dieser Plan sei mit leeren Minimalversprechen gefüllt, die möglichst keine Kosten und keinen Mehraufwand erzeugen sollten, so Szabó.

So fordere die queere Bewegung die Bereitstellung von festen Geldern im Landeshaushalt zur Förderung der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus müsse eine hauptamtliche Person ähnlich eines Gleichstellungsbeauftragten berufen werden, die sich in der Landesregierung ausschließlich um dieses Thema als Querschnittsaufgabe kümmert.

Party nach der Demo durch die Stadt

Ehrenamtliche Freude hingegen wollen die queeren Nonnen vom „Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz“ aus Berlin verbreiten. Schwester Bar-Bitch-Ka erklärt, sie haben stets ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte, verteilen unter anderem Safer-Sex-Material. Nicht weit von ihr versucht Florian Hupe zwar nicht wegzufliegen, man könnte es aber bald meinen: Der Schweriner hat sich in 15-stündiger Arbeit weiße Flügel gefertigt, kam zum CSD zusammen mit Falko Jentsch und Dennés Deichsel aus Magdeburg.

Auf dem Neuen Markt konnte der CSD trotz bis zu 3000 Teilnehmern ohne Maskenpflicht stattfinden. „Es wird dennoch empfohlen, Masken zu tragen“, sagte Polizeisprecherin Ellen Klaubert am Nachmittag. Bis zu 4000 Teilenehmer wären zugelassen gewesen. Etwa 60 Beamter der Landespolizei waren mit dabei.

Nach dem Demonstrationszug durch die Innenstadt war am Abend die Haedge-Halbinsel im Stadthafen mit einem bunten Hafenfest das Ziel der Demo-Teilnehmer. Dort waren in der Nacht zu Freitag mehrere Regenbogenfahnen von Masten gerissen und gestohlen worden. Der CSD habe Anzeige erstattet, die Polizei ermittle, sagte eine Polizeisprecherin.

Von Michaela Krohn und Joachim Mangler