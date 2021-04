Viele Familien zog es am langen Osterwochenende in Mecklenburg-Vorpommern an die frische Luft und an die Ostsee. Zwar konnte man aufgrund der Corona-Regeln nicht so viel erleben, viel Spaß hatten die meisten trotzdem. Wir haben Eindrücke vom Osterfest am Strand eingesammelt.