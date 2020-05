Bildungsministerin: Nach den Sommerferien wieder regulärer Unterricht für Schüler in MV

Schwerin

Der Schulbetrieb in MV soll nach den Sommerferien möglichst wieder regulär aufgenommen werden. Darauf einigte sich die Landesregierung am Sonnabend mit den Vertretern der Kreis und Kommunen. „Wir wollen mehr Schule und verlässliche Zeiten für alle Schülerinnen und Schüler“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) am Rande des Corona-Gipfels am Abend in Schwerin.

Die Ferien, die bereits am 19. Juni beginnen, sollen zur Vorbereitung genutzt werden, damit es am 3. August losgehen kann.

Zwischenschritt nach Pfingsten

Laut Bildungsministerin Martin soll nach Pfingsten geprüft werden, ob es für die Schulen Zwischenschritte geben kann. So sei angedacht, mehr Schüler als bislang in einem Klassenraum zuzulassen, wenn dieser groß genug ist. Geprüft werden soll auch, ob Schüler der sechsten Klassen mehr als den bisher erlaubten einen Tag pro Woche in die Schule gehen können.

Die Notbetreuung für Schüler der dritten und vierten Klassen für Kinder von Alleinerziehenden wird voraussichtlich erweitert: Auch Kinder, deren Eltern nicht in sogenannten systemrelevanten Berufen, also etwa im Gesundheitssystem, arbeiten, könnten dann in den bestehenden Gruppen untergebracht werden, sofern noch Platz vorhanden ist.

Horte: Zur Normalität in drei Phasen

Eine weitere wichtige Entscheidung auf dem Gipfel betrifft die Horte: Sie sollen in drei Phasen zur Normalität zurückkehren, sagte Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD): In einer ersten Phase bis zu den Sommerferien soll es einen vorsichtigen Einstieg geben. Kinder in den ersten beiden Klassen, die bislang an einem Tag in der Woche morgens in die Schule gehen, sollen am gleichen Tag auch wieder nachmittags im Hort betreut werden können.

Während der Ferien soll es konstante Hortgruppen mit festen Erziehern geben. Und zu Schuljahresbeginn sollen Schule und Hort wieder regulär parallel laufen.

Von Axel Büssem