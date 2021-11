Bildungsministerin: Schulen in MV bleiben trotz steigender Corona-Zahlen offen

Schwerin

Die Corona-Zahlen schießen in die Höhe, viele Menschen in MV müssen mit erneuten Einschränkungen rechnen – die Schulen aber sollen möglichst offen bleiben. Die neue Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) schließt Schulschließungen vorerst aus.

Ministerin: „Die Schulen sind gut vorbereitet“

„Die Schulen in MV sind gut vorbereitet“, erklärt Oldenburg auf OZ-Anfrage. Jede könne jetzt „besonnen handeln, um auch bei steigenden Infektionszahlen Präsenzunterricht zu ermöglichen“. Dafür gebe es vorsorglich zweimal pro Woche Tests für jeden Schüler, ab Corona-Warnstufe Gelb müssten Masken überall im Schulgebäude und auf dem Schulhof getragen werden.

Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales sind in MV 338 aktuelle Corona-Fälle an insgesamt 112 Schulen bekannt, davon 318 Schüler und 20 Lehrer. In Kitas und Horten seien es zusammen 59 Fälle in 38 Einrichtungen.

Keine pauschalen Stufen mehr

Sollten einzelne Schulen schwer von Infektionen betroffen sein, sollen diese mit Unterstützung örtlicher Gesundheitsämter allein reagieren, so Oldenburg. „Es werden keine pauschalen Stufen mehr vorgegeben, die automatisch landes- oder kreisweite Schulschließungen oder flächendeckenden Wechselunterricht auslösen“, kündigt die Ministerin an. Stattdessen sei es möglich, bei Corona-Ausbrüchen nur eine Schule oder nur einen Jahrgang in Wechsel- oder Distanzunterricht zu schicken.

Oldenburg: MV ist Vorreiter

Oldenburg begründet die Haltung der Landesregierung damit, dass MV „Vorreiter“ beim Umgang mit Schulen in der Pandemie sei. Andere Länder zögen jetzt erst nach und führten die Maskenpflicht wieder ein. Im vergangenen Schuljahr hatte es massive Kritik am Komplett-Lockdown an Schulen gegeben.

Von Frank Pubantz