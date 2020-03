Bildungsministerin warnt Eltern in MV: Keine privaten Betreuungs-Netze aufbauen

Rostock

Die Schul- und Kita-Schließungen in MV durch das Coronavirus stellt viele Eltern vor die Frage: Wer betreut mein Kind, sodass ich weiter arbeiten kann. Bettina Martin ( SPD), Bildungsministerin von MV, warnte Eltern am Montag in diesem Zusammenhang davor, privat parallele Betreuungs-Netze aufzubauen. „Das würde dem Ziel, soziale Kontakte zu minimieren, entgegenlaufen“ und die Infektionskette wieder befeuern. Außerdem sollten Eltern vermeiden, ihre Kinder an Großeltern in Obhut zu geben, da es sich bei älteren Personen um die Risikogruppe handeln würde, die es zu schützen gilt.

Martin macht deutlich, welche Berufsgruppen einen Anspruch auf eine Notfallversorgung hätten: Systemrelevante Berufe, zu denen Polizisten, Ärzte, Pfleger, Sanitäter, Feuerwehrleute, Apotheker, Justiz- und Vollzugsangestellte, Mitarbeiter stationärer Betreuungseinrichtungen und Behören sowie freier Unternehmer in der Grundversorgung gehören. Also auch Kassierinnen und Verkäufer in Lebensmittelläden.

Aus Sicht des Ministeriums ist der erste Tag der Massenschulschließungen recht gut angelaufen. Es gab, so Ministerin Martin, relativ wenige Kinder, die die Notfallversorgungen in Anspruch genommen hätten. In Rostock seien es 55 gewesen, im Landkreis Rostock 249, in Schwerin 15 und in Greifswald 30 Kinder.

Von Michael Meyer