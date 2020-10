Greifswald/Schwerin

Ein neues „ Superfach“ soll künftig in den fünften und sechsten Klassen in MV gleich vier andere Fächer ersetzen. Nach Plänen des Schweriner Bildungsministeriums könnten Arbeit/Wirtschaft/Technik (AWT), Geschichte und Geografie zusammengeführt und mit Sozialkunde zum Fach Gesellschaftslehre zusammengefasst. Das stößt unter anderem bei der oppositionellen Linken, aber auch bei den Geografielehrern auf Ablehnung.

Lehrerverband und Uni bisher nicht einbezogen

„Wir haben mit Befremden von dem Plan erfahren“, sagt Karin Richter, amtierende Vorsitzende des Verbandes der Schulgeografen Mecklenburg-Vorpommerns. „Wir wurden bisher nicht einbezogen.“ Gerade Geografiewissen sei für die Entwicklung des Nachhaltigkeitsgedankens unverzichtbar. Hier würden Grundlagen zu globalen und regionalen Problemen wie Klimawandel und Ressourcenentwicklung gelegt. „Diese Inhalte müssen aus unserer Sicht fachbezogen und durch Fachlehrer unterrichtet werden.“

Anzeige

Lesen Sie auch:

Digitales Lernen in MV: Vier von fünf Schulen im Land haben zu langsames Internet

Weil der Job zu stressig ist? Jeder dritte Lehrer in MV arbeitet in Teilzeit

Didaktiker fürchtet Sinken des Bildungsniveaus

Die Uni-Geografen teilen die Argumente des Lehrerverbandes und lehnen ebenfalls die Einführung des „ Superfachs“ ab. Auch für das Verständnis von Migration, für regionale Identität, sei geografisches Wissen grundlegend, ergänzt Conrad Brinkmann, der Leiter der Geografiedidaktik. Er leitet die Fachdidaktik Geografie der Uni Greifswald, der einzigen Ausbildungsstätte für Geografielehrer in MV. Brinkmann fürchtet langfristig ein Sinken des Bildungsniveaus durch immer weniger naturwissenschaftliches Wissen.

Er befürchtet einen erheblichen Verlust geografischen Wissens und methodischer Kompetenz. „AWT, Geschichte und Geografie haben in der Orientierungsstufe insgesamt sieben Wochenstunden“, argumentiert er, vier Stunden in der fünften und drei in der sechsten Klasse. Dabei soll es zwar bleiben. Aber zusätzlich komme ja Sozialkunde hinzu. Nach Brinkmanns Kenntnisstand würde Geografie ganz erheblich und auch AWT zugunsten der „fraglos nötigen politischen Bildung“ gekürzt. Brinkmann ist beratendes Mitglied der Kommission, die die Rahmenpläne erarbeitet. Offiziell sei die Uni bisher nicht einbezogen.

Ministerium: Es geht um Kompetenzerwerb

„Auftretende Synergien sollen genutzt werden, um die politische Bildung unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken“, wirbt das Ministerium für seinen Plan. Es gehe weniger um Vermittlung von Inhalten, sondern um Kompetenzerwerb. Ein durchgängig situations-, problem- und handlungsorientierter Unterricht solle erfolgen. „Diesen modernen didaktischen Zugang erleben die Kinder schon im Sachunterricht der Grundschule.“ Selbstverständlich sollten alle Beteiligten, auch die Lehrerverbände, gehört werden.

Mehr zum Thema: Schulfach Gesellschaftslehre in MV: So wird Schule zum schmackhaften Einheitsbrei

Der Koalitionspartner CDU stimmt grundsätzlich zu, warnt aber auch: „Wir werden mit der SPD die Pläne gesondert beraten, weil uns nicht an einer möglichen Verwässerung einzelner Fächer gelegen sein darf“, sagt der bildungspolitische Sprecher Marc Reinhardt. „Wir möchten, dass Geschichte, Geografie und AWT vollumfänglich vermittelt werden. Dafür werden wir Sorge tragen. Ein Verbundfach darf im Ergebnis nicht zu Qualitätseinbußen einzelner Fachdisziplinen beitragen.“ Die Rahmenlehrpläne für das neue Fach sollen Ende des Jahres vorliegen. „Spätestens dann werden wir erneut in der Koalition dazu beraten“, so Reinhardt.

Linke: Weiterer Unterrichtsausfall droht

Simone Oldenburg, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern Quelle: Jens Büttner/dpa

Deutliche Kritik an den Plänen kommt von der Linkspartei: „Es ist ein Unding, ein solches Fach zum jetzigen Zeitpunkt einführen zu wollen“, sagt Fraktionschefin Simone Oldenburg. „Es gibt weder Lehrkräfte, die dafür ausgebildet sind, noch einen Rahmenlehrplan. Zudem fehlen Fortbildungen für Lehrkräfte. Weiterer Unterrichtsausfall wäre programmiert.“ Das Bestreben, ein solches Fach einzuführen, solle dafür herhalten, wieder einmal den massiven Lehrermangel zu kaschieren. „Geschichte, Geografie und AWT in ein Fach pressen zu wollen, missachtet zudem auf Gröbste das Fachlichkeitsprinzip“, so Oldenburg.

Offen zeigt sich dagegen der Geschichtslehrerverband: „Wir unterstützen alles, was die historische und Demokratiebildung in MV fördert“, sagt der Landesvorsitzende Gert Mengel. „Dinge vernetzt zu betrachten ist grundsätzlich gut und ist auch ein moderner Gedanke.“ Allerdings betont auch Mengel: „Die Fachlichkeit muss gewahrt bleiben. Es besteht die Gefahr der Beliebigkeit, wenn jeder alles können soll.“

Von Eckhard Oberdörfer und Axel Büssem