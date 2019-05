Schwerin

Das war knapp: Mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme ist Birgit Hesse ( SPD) am Mittwoch zur neuen Landtagspräsidentin gewählt worden. Sie benötigte 33 Stimmen, genauso viele bekam sie im ersten Wahlgang. Von SPD und CDU waren zusammen aber 40 Abgeordnete anwesend. Sieben Mitglieder der eigenen Koalition verweigerten ihr die Gefolgschaft. Theoretisch könnten es sogar noch mehr Abweichler sein, falls Hesse in der geheimen Wahl Stimmen aus der Opposition bekommen haben sollte.

Schlechtes Ergebnis trotz Probeabstimmungen

Wer aus den eigenen Reihen der bisherigen Bildungsministerin beim Wechsel ins oberste Repräsentantenamt des Landes die Stimme verweigerte, blieb offen. Wir waren es nicht, hieß es prompt aus der Union. Bei einer Probeabstimmung am Morgen habe sich kein Abweichler zu erkennen gegeben, sagte CDU-Fraktionsvize Wolfgang Waldmüller. Die SPD führte ebenfalls Testabstimmungen durch. Dabei habe lediglich ein Abgeordneter signalisiert, Hesse nicht wählen zu wollen. Tatsächlich fehlten ihr am Ende aber noch sechs weitere Stimmen von Rot-Schwarz.

SPD : Wir haben keine Krise

Birgit Hesse ließ sich nichts anmerken und lächelte tapfer, als nach der Wahl die Gratulanten Schlange standen. Bei der SPD gab es dennoch viele lange Gesichter zu sehen. „Wir haben keine Krise“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger fast schon trotzig, als entsprechende Äußerungen aus der Opposition die Runde machten. Der Stimmenschwund sei für ihn überhaupt kein Thema. Die Kandidatin sei gewählt, das sei das Einzige, was zähle. Auslöser für die Wahl der obersten Repräsentantin des Landes war der Tod der langjährigen Amtsinhaberin Sylvia Bretschneider nach einer schweren Krebserkrankung.

Linke sieht Koalition bröckeln

CDU und die oppositionelle Linke wirkten regelrecht aufgeputscht. „Die Koalition scheint an allen Ecken zu bröckeln“, sagte Linke-Fraktionschefin Simone Oldenburg. Es stelle sich „die Frage, ob der Burgfrieden bis 2021 anhält“. In dem Jahr finden die nächsten Landtagswahlen statt. Die Landes-SPD sei in einem schlechten Zustand, „da ist mächtig Musik drin“. In der Tat wirkt das knappe Wahlergebnis nicht gerade wie ein Nachweis von Kraft und Stärke bei der SPD. Es ist die zweite Schlappe innerhalb weniger Wochen, nach dem überraschenden Rücktritt von Mathias Brodkorb ( SPD) vom Posten des Finanzministers vor dreieinhalb Wochen. Linke-Fraktionschefin Oldenburg sagte, die Selbstherrlichkeit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) sei in die Schranken verwiesen worden.

„Wir sind der stabile Partner in der Koalition“, erklärte Wolfgang Waldmüller. Der CDU-Fraktionsvize vertrat den erkrankten Fraktionsvorsitzenden Vincent Kokert. Seine Fraktion habe verlässlich gestimmt, innerhalb der SPD habe es aber „erhebliche Abweichler gegeben“. Das deute auf eine Zerstrittenheit in der größten Landtagsfraktion hin. Die „ SPD“ müsse im eigenen Laden kehren. „Wir stehen stabil zur Koalition und wollen das Land weiter regieren“, sagte Waldmüller.

Birgit Hesse will durch gute Arbeit überzeugen

Birgit Hesse kündigte in ihrer ersten Rede als Landtagspräsidentin an, das Amt im Sinne ihrer verstorbenen Vorgängerin Sylvia Bretschneider weiterführen zu wollen, die über Parteigrenzen hinweg beliebt und geachtet war. Alle, die sie nicht gewählt haben, wolle sie durch gute Arbeit überzeugen. Offenheit und Toleranz seien ihr wichtig. Die neue Landtagspräsidentin will sich ebenfalls beim Landestourismusverband engagieren, dem Bretschneider lange als Präsidentin vorstand. Zudem kündigte Hesse an, für einen besseren Austausch zwischen Bevölkerung und Parlament sorgen zu wollen.

Zweite Frau an der Spitze des Landtags Erst zwei Männer, dann zwei Frauen: Mit Birgit Hesse ( SPD) haben die Frauen an der Spitze des Landtags gleichgezogen. Die 44-Jährige folgt auf Sylvia Bretschneider ( SPD) und ist damit die zweite Frau auf dem Posten geschafft hat. Davor bekleideten zwei Männer das höchste politische Amt im Land: Rainer Prachtl ( CDU) wurde am 26. Oktober 1990 zum ersten Landtagspräsidenten des kurz zuvor neu gegründeten Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Er übte das Amt bis 1998 aus. Ihm folgte der Sozialdemokrat Hinrich Kuessner, der wiederum 2002 von Sylvia Bretschneider abgelöst wurde. Bretschneider, Jahrgang 1960, hatte den Posten bisher die längste Zeit inne: Fast 17 Jahre stand sie an der Spitze des Parlaments. Hesse ist die erste in Westdeutschland geborene und aufgewachsene Politikerin, die in Mecklenburg-Vorpommern zur Landtagspräsidentin gewählt wurde. Prachtl stammt aus Neubrandenburg, Bretschneider aus Waren (Müritz). Kuessner ist ein Flüchtlingskind – er wurde in Gerdauen ( Ostpreußen) geboren. Sein Abitur machte er 1961 in Schwerin. Hesses Geburtsort ist Elmshorn in Schleswig-Holstein. Sie studierte Jura in Kiel. Im Jahr 2002 startete sie zunächst eine Karriere bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, leitete unter anderem das Polizeirevier in Wismar. Von 2008 bis 2014 war sie Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, danach bis 2016 Landessozialministerin und in den vergangenen zweieinhalb Jahren Bildungsministerin.

Birgit Hesse stand intern in der Kritik. Ihr wurden als Sozial- und später als Bildungsministerin glückloses Agieren unter anderem bei der Reform der Theaterlandschaft in MV, beim Skandal um Renditevorgaben an der Rostocker Uniklinik und der Schließung von Abteilungen am Krankenhaus Wolgast vorgeworfen.

Gerald Kleine Wördemann