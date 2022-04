Pasewalk

Grünes Licht für das Mega-Schuhwerk von Birkenstock in Pasewalk: Der Bau einer der deutschlandweit größten Schuhfabriken mit mittelfristig bis zu 1000 Arbeitskräften kann in Vorpommern beginnen. Die zuständigen Behörden haben mit einer ersten Teilbaugenehmigung den Weg für den Baustart im Industriepark Berlin-Stettin freigemacht. Bereits in dieser Woche soll nach Birkenstock-Angaben mit den ersten Erdarbeiten für das Projekt begonnen werden. Aufgrund der gestiegenen Baukosten geht Birkenstock inzwischen von einer Investition in Höhe von 100 Millionen Euro aus. Mit dem Vorhaben schaffe man die für das weltweite Wachstum des Unternehmens dringend benötigten Kapazitäten, sagte Birkenstock-Vorstand Oliver Reichert. Das Werk in Pasewalk sei die mit Abstand größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Die Produktion von Kunststoff- und Outdoor-Sandalen soll im dritten Quartal 2023 anlaufen. 

So soll das neue Werk von Birkenstock in Pasewalk aussehen. Quelle: Birkenstock

Unternehmen sucht bereits nach Arbeitskräften

Erst im Dezember waren die Kaufverträge für das 12 Hektar große Werksgelände in einem Industriepark nahe der polnischen Grenze unterzeichnet worden. Birkenstock beschäftigt in Deutschland etwa 5500 Mitarbeiter an 15 Standorten. Das Unternehmen hat bereits mit der Suche nach Arbeitskräften begonnen und auf einschlägigen Bewerberportalen Stellenanzeigen für erste Schlüsselpositionen geschaltet. Gesucht werden Führungskräfte für die Produktion sowie Personalmanager, die sich um Personalbeschaffung, Vertragserstellung und Bewerbermanagement kümmern sollen.

Pro Jahr will Birkenstock mehr als 10 Millionen Paar Schuhe in Pasewalk produzieren. In der Anfangsphase will der Schuhhersteller 400 Mitarbeiter im Werk Pasewalk beschäftigen.

Von Martina Rathke