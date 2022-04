Birkenstock in Pasewalk: Schon mehr als 200 Initiativ-Bewerbungen

Pasewalk

Grünes Licht für das Mega-Schuhwerk von Birkenstock in Pasewalk: Der Bau einer der deutschlandweit größten Schuhfabriken mit mittelfristig bis zu 1000 Arbeitskräften kann in Vorpommern beginnen. Die zuständigen Behörden haben mit einer ersten Teilbaugenehmigung den Weg für den Baustart im Industriepark Berlin-Stettin (Vorpommern-Greifswald) frei gemacht. Bereits in dieser Woche soll nach Birkenstock-Angaben mit den ersten Erdarbeiten für das Projekt begonnen werden. Mit dem Vorhaben schaffe man die für das weltweite Wachstum des Unternehmens dringend benötigten Kapazitäten, so Birkenstock-Vorstand Oliver Reichert.

Corona und politische Situation: Werk wird teurer

Aufgrund der gestiegenen Baukosten geht der Schuhhersteller inzwischen von einer Investition in Höhe von 100 Millionen Euro aus – das Doppelte der Summe, die im Dezember bei der Bekanntgabe der Ansiedlungspläne genannt wurde. Das Werk sei damit die mit Abstand größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte, so Reichert. Zusätzlich zum Werk entsteht nun auch eine Logistikhalle.

Birkenstock-Sprecher Jochen Gutzy Quelle: Birkenstock

Corona-Krise und die aktuelle politische Situation machen den Bau aber nicht nur teurer, sondern verzögern auch den Zeitplan. „Die Lieferketten gerade beim Stahl sind aktuell sehr gestresst“, so Unternehmenssprecher Jochen Gutzy. Trotz der explodierenden Rohstoffpreise halte man an der Investition fest, versicherte er. „Wir haben zu keinem Moment an dem Projekt in Pasewalk gezweifelt.“

Im Herbst – und damit ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant – sollen nun die Rohbauarbeiten starten. Die Produktion von Kunststoff-Badelatschen und Outdoor-Sandalen läuft im dritten Quartal 2023 an. Mit 1000 Arbeitsplätzen ist das Werk die größte Ansiedlung eines produzierenden Unternehmens seit der Wende in MV. Pro Jahr will Birkenstock mehr als 10 Millionen Paar Schuhe in Pasewalk produzieren.

Gut vorbereitete Anträge

Insider schreiben den Ansiedlungserfolg der Standortpolitik des früheren Wirtschaftsministers Harry Glawe (CDU) zu. In seiner Zeit als Minister eröffnete die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes „Invest M-V“ ein Büro in Vorpommern. Projektentwickler, die anonym für Birkenstock einen Standort suchten, hatten im Sommer vergangenen Jahres Kontakt in die Region aufgenommen. Im Dezember unterzeichnete Birkenstock bereits die Kaufverträge für das 12 Hektar große Werksgelände. In einer Rekordzeit erteilte nun das Staatliche Amt für Umwelt und Natur in Neubrandenburg die erste Teilgenehmigung. Die Anträge seien sehr gut vorbereitet gewesen, hieß es zur Begründung.

Bürgermeisterin Sandra Nachtweih (CDU) jubelt: „Ich bin unglaublich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, mit Birkenstock einen echten Global Player in Pasewalk anzusiedeln.“ In Vorpommern, dem wirtschaftsschwächeren und stark touristisch geprägten Landesteil, mangelte es bislang an gut bezahlten Industriearbeitsplätzen. Der Chef der IHK Neubrandenburg, Torsten Haasch, sieht für die Region bereits eine Art „Birkenstock-Effekt“. Es gebe inzwischen deutlich mehr Nachfragen von Investoren im Ostteil des Landes. Die Nähe zu Polen, zur Metropole Stettin mit mehr als 400 000 Einwohnern und zu den polnischen Häfen spielt dabei seiner Ansicht eine große Rolle. „Wenn man die Metropolregion aus einer größeren Flughöhe betrachtet, dann sehen wir tolle Potenziale“, so Haasch.

Bereits 200 Initiativbewerbungen

Birkenstock hat bereits mit der Suche nach Arbeitskräften begonnen und auf einschlägigen Bewerberportalen Stellenanzeigen für erste Schlüsselpositionen geschaltet. Gesucht werden Führungskräfte für die Produktion sowie Personalmanager, die sich um Personalbeschaffung, Vertragserstellung und Bewerbermanagement kümmern sollen. Zudem seien bereits 200 Initiativbewerbungen für den technischen, kaufmännischen und Produktionsbereich eingegangen. In der Anfangsphase will der Schuhhersteller 400 bis 500 Mitarbeiter im Werk Pasewalk beschäftigen. Deutschlandweit arbeiten rund 5500 Mitarbeiter an 15 Standorten für Birkenstock.

