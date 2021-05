Bis Beginn des neuen Schuljahres: MV will 60.000 Schüler impfen

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern will 60 000 Schüler ab einem Alter von zwölf Jahren bis zum Beginn des neuen Schuljahres gegen das Coronavirus impfen. Das kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin an. Das neue Schuljahr beginnt am 2. August. Die Kinder und Jugendlichen sollen bis dahin die erste Impfung bekommen haben.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft derzeit einen Antrag der Hersteller Biontech und Pfizer auf eine EU-Zulassung ihres Corona-Impfstoffes auch für Kinder ab zwölf Jahren. Glawe sagte: „Die grundsätzliche Entscheidung scheint gefallen zu sein.“

30 Prozent in MV haben Erstimpfung erhalten

Zuversichtlich zeigt sich Glawe, dass das Impftempo in MV weiter erhöht wird. Im Mai würden 310 000, im Juni 582 000 Dosen für Impfzentren und Hausärzte erwartet. Aktuell liege MV im Vergleich der Bundesländer bei den Erstimpfungen wieder auf Platz zwei. Rund 30 Prozent der Einwohner haben den ersten Piks erhalten, beim zweiten sind es sieben Prozent. Die Landesregierung arbeite weiterhin an der Etablierung eines eigenen Produktionsstandortes für Impfstoff.

Von dpa/RND