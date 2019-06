Rostock

Daumen hoch für die boomende Hansestadt Rostock, Daumen runter für ländliche Regionen vor allem in Vorpommern. So liest sich die aktuelle Prognose zur Bevölkerungsentwicklung in MV bis 2040. Während Rostock in den kommenden zwei Jahrzehnten die Einwohnerzahl um gut 15000 auf 225000 hochschrauben dürfte (plus 7,8 Prozent), wird dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte jeder achte Einwohner verloren gehen – minus 13 Prozent. Ähnlich sieht es für Vorpommern-Greifswald (minus 12,2 Prozent), nicht ganz so schlimm für Vorpommern-Rügen (minus 6,7) und Ludwigslust-Parchim (minus 6,4) aus. Andere Kreise: Nordwestmecklenburg (minus 4,6), Landkreis Rostock (minus 0,5), Schwerin (plus 3,2).

Annahme: Frauen mit mehr Kindern, Flüchtlingsstrom bleibt

Die Zahlen spiegeln das aus Sicht des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung wohl realistischste Szenario wider, denn nur dieses ist in der Landesprognose auf Kreise runtergebrochen. Die mittlere von drei Varianten geht davon aus, dass MV-weit die Geburtenrate je Frau leicht auf 1,6 Kinder steigt, pro Jahr rund 3740 Flüchtlinge nach MV kommen, die Zahl der Zu- und Wegzüge mindestens bis 2030 relativ konstant bleibt. Positiv: Die durchschnittliche Lebenserwartung Neugeborener in MV steige bis 2040 bei Mädchen auf 86,2 (2016: 83), bei Jungen auf 80,75 (77) Jahre an.

Die Bevölkerungsprognose befindet sich derzeit in anderen Ministerien zur Anhörung. Die Zahlen darin bergen teils politische Sprengkraft. Denn landesweit werde es „signifikante Umbrüche in der Altersstruktur“ geben. Während die Zahl der unter 18-Jährigen sich nur leicht verändert, schrumpft die der 18- bis 66-Jährigen, also der Berufstätigen von 980000 in 2017 auf 800000 in 2040. Parallel wachse die Bevölkerungsgruppe der Rentner massiv an: von 388000 auf 498000.

Bevölkerungsprognose für Mecklenburg-Vorpommern Quelle: Benjamin Barz

Minister Pegel : „Eine wichtige Arbeitsgrundlage“

Für Infrastrukturminister Christian Pegel soll die Prognose „wichtige Arbeitsgrundlage für die Zukunftsplanungen“ sein. Die Entwicklungen zeichneten sich seit Jahren ab. Daher sei man dabei,„Reaktionsmechanismen“ zu erarbeiten, um das Land für ältere Menschen lebenswerter zu gestalten. So gebe es bereits verschiedene Förderprogramme für barrierefreies Wohnen.

Regional schlägt die Überalterung laut Prognose unterschiedlich durch. Während Rostock und Schwerin 2040 kaum mehr Rentner haben werden, steigt der Anteil der über 67-Jährigen im Osten und Südosten des Landes am meisten: an der Seenplatte auf 36,4 Prozent – ein Plus von 8,3 Prozentpunkten. In Vorpommern-Greifswald auf 35,9 – plus 8,0 Prozentpunkte. Nordwestmecklenburg macht gar einen Satz um 9,2 Prozentpunkte: In zwei Jahrzehnten sollen hier 33,2 Prozent der Menschen älter als 67 sein. Landesschnitt dann: 32,5 Prozent.

Minus 30 Prozent Einwohner – Demmin als größter Verlierer

In den Landkreisen werden die Neuigkeiten verschieden aufgenommen. Michael Sack ( CDU), Landrat in Vorpommern-Greifswald, kündigt an, mehr für ältere Generationen tun zu wollen. „Wir sollten akzeptieren, dass wir immer älter werden“, so Sack. Parallel müsse aber mehr für eine bessere Infrastruktur getan werden, etwa für altersgerechte Wohnungen, Barrierefreiheit, mehr Krankenhaus-Kapazitäten und Pflegeplätze. Sebastian Constien ( SPD), Landrat im Kreis Rostock, sieht Nachholbedarf, um 18 bis 65-Jährige zu halten. „Wir steuern dagegen. Der Landkreis Rostock bietet Arbeitsplätze, sehr gute soziale Infrastruktur und hohen Freizeitwert“, so Constien. Dies müsse nur bekannter werden. Dass mehr ältere Menschen im Landkreis leben, sei „Erfolg unserer Förderung des ländlichen Raums“.

Lokal kann das Gefälle bei der Bevölkerungsentwicklung sehr groß sein. Beispiele: Zwar soll Nordwestmecklenburg 4,6 Prozent der Menschen verlieren, dies gelte aber vor allem dem westlichen Kreisteil (minus 10,1). Größter Verlierer wäre laut Prognose die Region um Demmin: Hier sollen in zwei Jahrzehnten 29,8 Prozent weniger Menschen leben. Ein Minus von 22 Prozent ist rund um Ueckermünde, eines von 27 Prozent rund um Anklam vorhergesagt. Besonderheit: Der Raum Greifswald werde sogar zulegen – plus 2,6 Prozent.

Frank Pubantz