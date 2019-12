Greifswald

Liebe Leserin, lieber Leser,

sicher feiern wir alle Weihnachten ganz unterschiedlich – in großer oder kleiner Runde, zu Hause oder auswärts, mit Kirche oder ohne. Aber eines gehört wohl doch für die allermeisten dazu: schenken und beschenkt werden.

Ich kenne Menschen, die bereits im September viel darüber nachgedacht haben, wie sie zu Weihnachten ihre Lieben überraschen können. Ich selbst gehöre zu meinem eigenen Leidwesen zu den Last-Minute-Geschenke-Käufern, was mich alljährlich unter Druck setzt und die Ergebnisse nicht unbedingt besser macht.

Liebe strömt durch die Gabe

Auf der anderen Seite werde ich gern beschenkt, besonders wenn ich merke, hier hat jemand an mich gedacht, kennt meine Vorlieben und Hobbies. Liebe strömt dann durch die Gabe. Im besten Fall schafft ein Geschenk neue Verbindung. Dankbarkeit steigt in mir auf, weil ich Wertschätzung erlebe.

Wie kommt es eigentlich, dass wir einander gerade zu Weihnachten mit Geschenken bedenken? Ein bekanntes Weihnachtslied erklärt uns das ganz eindrücklich:

„Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich

in seinem höchsten Thron,

der heut‘ schließt auf sein Himmelreich

und schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn.“

Das Geschenk Gottes ist das Neugeborene in Betlehem

Bevor wir als Menschen die ersten Geschenke besorgt haben, so behauptet dieser Choral aus dem 16. Jahrhundert, sind wir selbst schon beschenkt. Und zwar von ganz oben! Das Geschenk Gottes ist das Neugeborene in Betlehem. Ein Kind, ein Mensch, in dem Gott sich uns selbst schenkt.

Für mich ist dies das eigentlich Faszinierende am christlichen Glauben: Gott selbst, Schöpfer des Universums, macht sich erkennbar und anfassbar in Jesus aus Nazareth. Wenn Jesus kranke Menschen heilt, mit Außenseitern der Gesellschaft am Tisch sitzt oder schließlich unschuldiges Opfer menschlicher Gewalt wird, dann ist dort Gott unmittelbar zu sehen und zu erfahren.

Gottes Geschenk an uns ist, dass er uns in diesem Menschen Jesus nahe kommt und durch ihn seine Liebe zu uns zeigt. So schließt sich das Himmelreich für uns auf im Kind der Krippe.

Wahrlich Grund genug, auch einander durch liebevolle Geschenke ein frohes Fest zu bereiten! Solch ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen.

Von Bischof Tilman Jeremias