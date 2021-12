Bischof Tilman Jeremias ermuntert zu Weihnachten zum Perspektivwechsel

Greifswald

Betritt man in diesen Tagen den Greifswalder Dom, begrüßen einen etwa kleinkindgroße tönerne Figuren in einem einfach zusammengezimmerten Stall. Einige dieser Krippenfiguren wirken auf den ersten Blick, wie aus der Szene gefallen: Ihr Blick geht nach oben, so als ob diese Figuren mit dem Geschehen an der Krippe gar nichts zu tun haben wollten. Erst beim zweiten Hinsehen verstehe ich: Natürlich, das sind die Hirten, und sie blicken überrascht und erschrocken gen Himmel. Mitten in der Nacht wird es auf einmal hell und der Chor der Engel singt: „Ehre sei Gott und Friede auf Erden!“

Und damit wird klar: Die Hirten der Greifswalder Domkrippe sind nicht etwa weit weg vom Geschehen. Sie haben als Erste erkannt, was hier gerade geschieht: Hier ist Gott am Werk, der ihnen ihre Nacht hell erleuchtet hat. In der Geburt dieses Kindes mischt Gott sich als Mensch mitten unter uns Menschen.

Gott wird Mensch auf Heu und Stroh

Nach meinem Eindruck sind unsere Blicke gegenwärtig oft zu starr. Sie richten sich nur noch auf die bedrohlichen Infektionszahlen und hängen sich an die Lippen der Fachleute, die uns erklären, welche Einschränkungen all diese Zahlen nun zu bedeuten haben oder an die Lippen derer, die das alles für Panikmache erklären. Erstarrt in dieser frustrierenden Perspektive zoomt der Blick nun schnell diejenigen heran, die wir als verantwortlich für diese Misere ansehen: die Politiker, die Medien, die Ungeimpften oder diejenigen, die Ungeimpfte ausgrenzen. Die Wut entlädt sich nicht nur hasserfüllt im Netz oder auf den Straßen. Erbitterte Debatten schlagen Risse mitten durch unsere Familien und Betriebe, und selbst in der Kirche sind wir nicht verschont davon. Menschen sind in ihrer Sichtweise so gefangen, dass sie die anderen einfach nicht mehr verstehen können.

In dieser Situation, die für viele Menschen kaum weniger Bedrohliches an sich hat als das Virus an sich, könnte ein weihnachtlicher Blickwechsel hilfreich sein. Die Hirten der Krippe im Dom schauen nach oben. Wie wäre es, unsere starr gewordenen Blicke zum Weihnachtsfest zu lösen und nach oben zu wenden? Dorthin, wo das göttliche Licht die Nacht durchbricht. Dorthin, wo die Engel singen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“ Feste sind Unterbrechungen, Atemholen, Freude am Zusammensein. Ja natürlich, auch dieses Jahr ist das Fest getrübt von angstmachenden Nachrichten und vielen Einschränkungen. Aber dennoch lädt Weihnachten ein zu neuen Sichtweisen. Und zum Feiern mit Festfreude.

Wir empfangen den Besuch Gottes in unserer Tiefe

Ich bin sicher: Wenn Sie es versucht haben, so wie die Hirten nach oben zu schauen, das Licht Gottes und seiner Boten in den Blick zu bekommen, dann wird sich auch Ihre Perspektive auf Ihre nächsten Menschen verändern. Gerade auf diejenigen, mit denen es gerade besonders angespannt ist. Das göttliche Neugeborene in der Krippe möchte unseren Zorn, unsere Ungeduld, unsere innere Zerrissenheit und unsere Angst nehmen und verwandeln. So wünsche ich Ihnen ein friedvolles Fest, das Ihnen Momente eines neuen Blicks schenkt, in den Himmel und zueinander.

Von Tilman Jeremias