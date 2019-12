Bisher kaum bekannt: Wie Fontane jetzt als Dichter Vorpommerns entdeckt wird

Heringsdorf

Alte Garagen stehen hier, aber auch einige hübsche Buchen auf einem kleinen Hügel. Vögel zwitschern. 300 Meter entfernt liegt die ruhige Ostsee, Heringsdorfs Bahnhof in Sichtweite. Ziemlich unscheinbar ist er heute, dieser Ort, der für Schriftsteller Theodor Fontane (1819-1898) zu Jugendzeiten absoluter Lieblings-Spielplatz war.

Aber: Er könnte schon bald Teil eines Fontane-Rundweges sein, den Anhänger des Dichters auf Usedom planen – weil es auf der Insel viele Orte gibt, die in Fontanes Leben eine große Rolle spielten. Schließlich verbrachte der später weltberühmte Literat seine wichtigsten Kinderjahre hier an der Ostsee.

Abenteuer-Spielplatz des jungen Fontane

Fontanes Spielplatz wird im Volksmund wie zu Zeiten des Dichters auch heute „ Störtebekers Kul“ genannt, weil Pirat Klaus Störtebeker hier Zuflucht gefunden haben soll. Fontane schreibt in seiner Biographie Kinderjahre: „Aber noch mehr liebten wir eine Waldstelle bei Heringsdorf, die „Störtebeckers Kul “ hieß. Dies war ein (…) mächtiger Erdtrichter, drin der Seeräuber Störtebecker (…) mit seinen Leuten gelagert haben sollte. Das gab mir ein ungeheures Hochgefühl, Störtebecker und ich…Da lag ich nun, die wundervollen Buchen über mir, und (...) draußen rauschte das Meer.“

Familie kam wegen Spielschulden nach Usedom

Selbst vielen Literatur-Interessierten ist kaum bekannt, dass der Dichter viele Orte Usedoms in seinen Werken nennt – ganz offen oder auch unter Synonymen. Der Autor wurde eindeutig stark geprägt und inspiriert von der Insel. Als Siebenjähriger kam er mit seiner Familie hierher – da der Vater die Adler-Apotheke im damals noch deutschen Swinemünde übernahm. Fontane senior hatte den Geburtsort seines Sohnes – Neuruppin – wegen Spielschulden verlassen müssen.

Theodor Fontane erlebte eine unbeschwerte Kinderzeit auf Usedom, bevor er als 13-Jähriger zunächst aufs Gymnasium nach Neuruppin und später aufs Internat nach Berlin ging. Aber auch danach kehrte Fontane regelmäßig nach Swinemünde zur Familie zurück. Die Kleinstadt hat er auch als Vorlage für seinen Roman „ Effi Briest“ genutzt. Im Buch heißt sie allerdings Kessin. Der Fluss – Vorbild ist die Swine – wird zur Kessine.

Fontane-Gedenktafel in Swinemünde

„Er ist wegen dieser vielfältigen Verbindungen mitnichten nur ein Dichter Brandenburgs, wie viele glauben, sondern auch ein Dichter Vorpommerns“, sagt Professor Erwin Rosenthal, Fontane-Forscher aus Greifswald. Mit einigen Mitstreitern hat er bereits mehrere Publikationen dazu veröffentlicht.

Dort wo früher das Wohnhaus des Schriftstellers stand – mitten im Zentrum von Swinemünde – sorgte der frühere Leiter des Swinemünder Stadtmuseums, Dr. Jozef Plucinski, auch dafür, dass eine Fontane-Gedenktafel angebracht wurde.

Fontane-Pfad für Usedomer Kaiserbäder sehr interessant

Jetzt, passend zu Fontanes 200. Geburtstag am 30. Dezember, haben die Fontane-Freunde noch mehr vor: Rosenthal selbst, der Heringsdorfer Heimatforscher Heinrich Karstaedt und Dorothee Moritz, Lehrerin von der Insel Rügen, haben wichtige Usedomer Plätze aus den Werken Fontanes benannt und so mit Informationen unterlegt, dass sie für einen Fontane-Rundweg genutzt werden können.

Thomas Heilmann, Kurdirektor der Usedomer Kaiserbäder, in denen mehrere „Fontane-Orte“ liegen, ist begeistert: „Das Projekt macht eine Seite der Kaiserbäder sichtbar, die geschichtlich sehr interessant ist und ein tolles Angebot für unsere Gäste darstellen kann“, meint der Tourismus-Experte.

Rundkurs für Wanderer und Radfahrer

Geplant ist, dass an den Fontane-Orten Infosäulen aufgestellt und für einen Wander- oder Fahrrad-Rundkurs verbunden werden – wie viele Stationen der Weg genau umfasst, wird noch entschieden. Heilmann ist bereits mit der Verwaltung in Swinemünde im Gespräch, um ein grenzübergreifendes Projekt zu schmieden, weil sich in der heute polnischen Stadt viele Fontane-Plätze befinden. Wann der Rundweg fertig wird, steht noch nicht fest: „Auf deutscher Seite kann aber alles schnell gehen, da wir den Fontane-Pfad in unsere bereits länger geplante, neue Kaiserbäder-Inforoute integrieren wollen“, betont der Kurdirektor.

Zur Person: Theodor Fontane Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 – vor 200 Jahren – in Neuruppin ( Brandenburg) geboren. Als er 7 Jahre alt war, zog seine Familie nach Swinemünde auf Usedom. Fontane, der auch als Journalist arbeitete, zählt heute zu den berühmtesten deutschen Schriftstellern. Bekannteste Werke: „ Effi Briest“, „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ und die Ballade „ John Maynard“ . Fontane starb am 20. September 1898 in Berlin.

