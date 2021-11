Black Friday in Stralsund: Händler locken mit Mega-Angeboten in die Läden

Stralsund

Die Händler der Region sind in Feierlaune. Mit dem „Black Friday“ steht an diesem Freitag das wichtigste Verkaufsevent des Jahres an. Mit zahlreichen Sonderangeboten werden die Kunden in die Läden gelockt. Dabei machen nicht nur die großen Ketten wie Douglas, Peek & Cloppenburg, Hugendubel oder auch der Media Markt mit, sondern auch viele kleine Läden auf der Insel Rügen, in der Stralsunder Altstadt und in der größten Shopping-Mall des Kreises, dem Strelapark.

Umsatzstärkster Tag für viele Händler

„Für uns Händler ist es der geilste Tag des Jahres“, sagt Torsten Grundke, Chef des Media Marktes. „Wir machen bereits gegen 8 Uhr auf, denn für uns ist es ein echter Festtag. Die Kunden sind in Kauflaune, alle Mitarbeiter hochmotiviert und wir erwarten an diesem Tag den stärksten Umsatz des Jahres.“ Grundke verspricht dabei direkt in seinem Laden Angebote, mit dem auch Online-Händler nicht mithalten können. „Wir entscheiden das tagesaktuell. Für das Erlebnis muss sich der Kunde aber im Laden umgucken“, beschreibt er das Prinzip.

Vor fünf Jahren schwappte der Black-Friday nach Stralsund

Mittlerweile zieht das ganze Center mit. So war das jedoch nicht immer. Vor fünf Jahren ist Grundke als Erster im Strelapark mit der Idee vorgeprescht. „Der Anfang war nicht leicht. Erst gab es das nur im Online-Handel und ich war der einzige Händler hier. Umso schöner ist heute, dass es selbstverständlich geworden ist“, so Grundke. Das wird auch beim Blick auf die Angebote sichtbar. Dabei werben etliche Händler schon die ganze Woche mit Tiefstpreisen. Doch nun steht ab Freitag das „Super Sale Weekend“ an. So kann am Freitag, am Sonnabend und auch am verkaufsoffenen Sonntag in Stralsund hemmungslos geshoppt werden. Bei der Parfümerie Douglas gibt es vor Ort auf nicht reduzierte Artikel 20 Prozent, bei Hunkemöller auf alles sogar 25 Prozent, bei Spielemax 50 Prozent auf Mode, 20 Prozent auf Spielzeug, bei Christ 20 Prozent auf alle Eigenmarken, aber auch auf ausgewählte Labels wie Diesel, Fossil oder Armani. Sogar die Friseure von Klinck & F.B.I oder der neue Bubble-Tea Laden von Kiki Tee Stralsund ziehen mit. Einige wie Schuhof bieten besondere Rabatte an, wenn man mehr Artikel kauft. So bekommt man dort auf drei Paar Schuhe 30 Prozent Rabatt.

Strelapark bietet Super-Sale-Weekend

Haben sich Mega-Angebote für die kommenden Tage ausgedacht: Kai Gude mit seiner Mitarbeiterin Petra Reich. Quelle: Kay Steinke

Modehändler Kai Gude hofiert das Publikum mit Angeboten in der Altstadt, aber auch im Strelapark. Auf alle nicht reduzierten Artikel bei Gude & Gude Outlet gibt es 30 Prozent. Wobei die Werbung im noch jungen Outlet-Store im Strelapark sogar auf bis zu 50 Prozent Rabatt hinweist. „Wir powern dieses Wochenende durch“, sagt Kai Gude. „Wenn die Leute Spaß haben, verkauft es sich auch noch leichter. Den Online-Handel sehen wir als Herausforderung. Wir werben mit unserer Verkaufskultur. Bei uns kann der Kunde die Sachen anfassen, fühlen und auch gleich mitnehmen.“ Gude rechnet mit einem richtigen Run auf die Geschäfte am Super-Sale-Wochenende – auch weil viele Kunden schon jetzt auf Weihnachtsgeschenke spekulieren.

„Tee zum Keks“ reduziert Preis für Keramik

Robert Witthaus im Laden „Tee zum Keks“. Neben Teesorten bietet er zur Weihnachtszeit hochwertigen Schmuck und auch Keramik an. Quelle: Kay Steinke

Auf den Ansturm vorbereitet ist Robert Witthaus vom kleinen Teeladen „Tee zum Keks“. Wie der gesamte Strelapark ist auch sein Laden voll auf das Weihnachtsgeschäft ausgerichtet. „Wir haben schon viele Geschenke vorbereitet“, sagt er. In den Regalen findet man nicht nur alles rund um das gebrühte Blatt, sondern auch hochwertigen Weihnachtsschmuck und Keramik. „Auch bei uns wird es Black-Friday-Angebote geben. Dieses Jahr werden wir Geschirr – also Weihnachtstassen, aber auch Kännchen – 20 Prozent reduziert anbieten.“ Witthaus hofft auf ein gutes Geschäft, weiß aber auch: „Das Loch vom Anfang des Jahres werden wir nicht mehr stopfen. Dennoch freuen wir uns über jeden Kunden, der vorbeischaut.“

Weihnachtsshow von Anke Scheer als Höhepunkt am Sonntag

Für die weihnachtliche Atmosphäre sorgt die neue Center-Managerin Sandra Noack aus Bergen. Das Super-Sale-Weekend und auch die feine Deko lässt schon ihre Handschrift erkennen. Bis Heiligabend wird es nun jeden Tag kleine und große Events im Strelapark geben – solange es die Corona-Regeln zu lassen. „Wir haben eine Weihnachtsshow für Kinder, bieten ein Weihnachtsfoto-Shooting an, dazu gibt es weihnachtliche Musik.“ Und das wohl wichtigste für Kinder: Freitags und samstags ist der Weihnachtsmann zu Gast. Hinzu kommen moderne, wandelnde Plüsch-Figuren wie Olaf der Schneemann. Weiterhin hat man sich ein besonderes Gewinnspiel ausgedacht. „Wer am Super-Sale-Weekend einkaufen geht, hat die Chance, dass wir seine komplette Rechnung übernehmen“, erklärt die Centermanagerin die Aktion. Auf einen besonderen Gastauftritt freut sie sich an diesem Sonntag – dann wird voraussichtlich das Stralsunder Pop-Sternchen Anke Scheer mit einem Weihnachtsprogramm auftreten.

Super-Sale-Wochenende und verkaufsoffener Sonntag Der Handel feiert mit dem Black Friday 2021 am 26. November den Auftakt in das Weihnachtsgeschäft. In Stralsund gibt es mit dem verkaufsoffenen Sonntag an drei Tagen spezielle Sonderangebote und Aktionen. Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Geschäfte in Stralsund von 13 bis 18 Uhr. Während im Strelapark alle Händler mitziehen, laden in der Altstadt primär die größeren Läden zum Einkaufen ein. Die gastronomische Versorgung im Strelapark darf schon gegen 12 Uhr öffnen – hier gilt seit Donnerstag 2G+, die Gastronomen kontrollieren die Regelung vor Ort. Der Strelapark als Mall hat für alle, unabhängig vom Impfstatus, geöffnet, weil auch Versorger wie Aldi und Famila im Haus untergebracht sind. Stand Donnerstagabend kann der Einzelhandel noch ohne 2G oder 3G öffnen – jeder Kunde sollte die dynamische Lage jedoch im Blick behalten.

Von Kay Steinke