Die übermäßige Algenblüte ist eine der Kehrseiten des Hochsommerwetters. So häuften sich am Dienstag die Meldungen von Blaualgen in MV. Die giftigen Cyanobakterien forderten auch schon erste Opfer. Insgesamt sechs Hunde sind bislang nach dem Kontakt mit verseuchtem Wasser bei Greifswald und auf Rügen verendet.