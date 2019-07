Sassnitz

Der Blaualgen-Teppich in der Ostsee zwischen Deutschland und Schweden hat die Insel Rügen erreicht. Ein Bild, das am Mittwoch an der Viktoriasicht am Rügener Königsstuhl aufgenommen wurde, zeigt eine Schlierenbildung an der Oberfläche des Wassers. „Es sah sehr dreckig aus. Nicht wie die Ostsee, sondern eher wie ein kleiner Tümpel. Die Algen waren überall und bedeckten das ganze Wasser. Das Ausmaß ist extrem“, sagt OZ-Leserin Inga Thomas aus Berlin, die die Aufnahmen gemacht hat.

Ein OZ-Reporter, der sich am Donnerstagvormittag vor Ort ein Bild von der Situation gemacht hat, bestätigt eine gelbliche Schlierenbildung, die jedoch nicht mehr in dem Ausmaß zu sehen ist, wie noch am Vortag. Die Blaualgen hätten sich mittlerweile verteilt.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg beobachtet die Situation auf der Ostsee. Aktuell liegt dem Amt keine Information über Blaualgen vor Rügen vor, so eine Sprecherin. Das Amt prüft derzeit, ob eine Belastung vorliegt. Sollte sich die Gefahr bestätigen, obliegt es dem Wirtschaftsministerium unterstellten Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), gegebenenfalls Badeverbote auszusprechen.

Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde bestätigt, dass auf dem Foto der OZ-Leserin Blaualgen zu sehen sind. „Auf jeden Fall kann ich sagen, dass das Gelbe ein Blaualgenteppich ist, der vom Wind an die Küste getrieben wurde“, sagt Dr. Norbert Wasmund, Experte für Phytoplankton. Der Wind sei zum Zeitpunkt schwach, das heißt, es gebe wenige Wellen, so dass sich der Teppich gut ausbilden könne.

Anfang der Woche hat das Landwirtschaftsministerium bereits auf einen Blaualgenteppich vor der dänischen und der Schwedischen Küste hingewiesen. Blaualgen sind Cyanobakterien und können unter anderem Hautreizungen verursachen.

