Blaualgen bei Greifswald: Jetzt schon drei tote Hunde

Greifswald

Ein dritter Hund ist am Wochenende mit großer Wahrscheinlichkeit an den Folgen einer Blaualgenvergiftung gestorben. Wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald mitteilte, sei das Tier ebenfalls am mit Blaualgen befallenen Strand in Wampen unterwegs gewesen. Es waren bereits ein Spitz und ein Mischling nach dem Trinken des grünlich angefärbten Wassers verendet. Blaualgen sind keine Algen, sondern Cyanobakterien, sie sind in der Lage Gifte zu produzieren, die für Mensch und Tier gefährlich werden können. Sie können Allergien auslösen, beim Verschlucken auch zu Fieber und Erbrechen führen. Derzeit vermehren sich diese Bakterien in den Buchten Vorpommerns rasant.

Testergebnisse am Dienstag erwartet

Wegen des Algenbefalls hatte das Gesundheitsamt am Wochenende bereits die Strände von Eldena, Wampen und Riems gesperrt. Der Landkreis hat weitere Badestellen getestet. „Auch heute sind unsere Mitarbeiter an allen Badestellen unterwegs, die ähnlich aufgebaut sind, also ein sehr flaches Wasser haben“, so Kreissprecher Achim Froitzheim. „Die stabile Wetterlage mit Sonne und ganz leichtem Ostwind macht die Situation nicht besser.“

Blaualgen – Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier Blaualgen sind gar keine Algen, sondern Bakterien, und zwar die sogenannten Cyanobakterien. Man kann sie als grüne Flöckchen im Wasser oder hellgrüne Schlieren an der Oberfläche ausmachen. Dieses Erscheinungsbild zeigen aber auch tatsächliche Algenarten. Nicht alle, aber die meisten Blaualgenarten, die in der Ostsee vorkommen, enthalten Giftstoffe, die in hoher Konzentration auch für den Menschen relevant werden können. Für gesunde Menschen sind die Blaualgen ungefährlich, können aber zu Hautreizungen sowie bei Verschlucken zu Übelkeit und anderen gesundheitlichen Beschwerden führen. Besonders bei empfindlichen oder geschwächten Menschen ist hier Vorsicht geboten. Auch Kinder sollte man von den Teppichen fernhalten. Bei Tieren, die mit den Toxinen angereichertes Wasser getrunken haben, ist es in der Vergangenheit wiederholt zu Todesfällen gekommen. In Mecklenburg-Vorpommern erfolgt die Kontrolle der Gewässer und ein Verhängen von Badeverboten durch die Gesundheitsämter der Landkreise.

Erste Testergebnisse werden am Dienstag erwartet. Man vermute an vielen Badestellen einen flächendeckenden Befall. Gut sei die Situation aber Beispielsweise in Loissin oder Lubmin, hieß es.

Von Anne Ziebarth