Wenn es im Sommer heiß wird, steigt die Konzentration an Blaualgen in der Ostsee. Woran man die Bakterien erkennt, warum sie für Hunde gefährlicher als für den Menschen sind und woher der Name stammt – die wichtigsten Fragen hat Anke Kremp vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde beantwortet.