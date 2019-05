Neubrandenburg

Am Montagabend kam es in MV zu zwei Bränden, welche durch Blitzeinschläge verursacht wurden, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit.

Um 18:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zum Brand eines reetgedeckten Einfamilienhauses in Balm auf der Insel Usedom gerufen. Hier schlug der Blitz im Dach ein, wodurch der komplette Dachstuhl schnell in Brand geriet. Der 79-jährige Bewohner, welcher sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlages im Erdgeschoss befand, konnte rechtzeitig das Haus verlassen und sich in Sicherheit bringen. Er blieb zum Glück unverletzt.

Kreisstraße bleibt gesperrt

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Balm und den umliegenden Gemeinden waren mit 79 Kameraden vor Ort und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Haus bis auf die Grundmauern niederbrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Der 79-jährige Hauseigentümer, welcher allein lebt, kommt bei seinem in der Nachbarschaft wohnenden Sohn unter. Die unmittelbar am Brandhaus befindliche Kreisstraße 35 wurde während der Löscharbeiten voll gesperrt und bleibt dies auch mindestens bis zum Dienstag gesperrt. Es besteht die Gefahr, dass Teile des nun einsturzgefährdeten Hauses auf die Kreisstraße stürzen könnten.

Interessante Links zum Thema Gewitter Klicken Sie hier, um zahlreiche wichtige Tipps zu lesen, wie Sie sich bei Gewitter verhalten sollten. Sprites: Spektakuläre Aufnahmen „roter Kobolde“ bei Gewitter gelungen Fotos: So stürmte „Zeetje im Jahr 2019 über MV Alle aktuellen Warnungen: Warnseite des Deutschen Wetterdienstes Hinweis in eigener Sache: Liebe Leser. Immer wieder erleben wir Warnungen vor Gewittern, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Warnungen, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein. Immer wieder kommen Menschen bei Stürmen und Gewittern zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber dreimal zu oft weiter als einmal zu wenig.

Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

Zweiter Brand durch Blitzeinschlag

Gegen 19:15 Uhr dann der nächste Brand. Es schlug der Blitz in das Reetdach eines Ferienhauses in Letzin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ein. Auch hier brannte der Dachstuhl bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei in voller Ausdehnung. Auch dieses Haus ist aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Der hier entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. In ganz Deutschland kam es zu Gewittern und Schauern.

RND