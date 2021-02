Blumenläden in MV kämpfen zum Valentinstag mit Kälte und Corona

Rostock

Der Valentinstag ist für die Blumenläden in MV in normalen Zeiten ein wichtiger Umsatzfaktor. Dieses Jahr ist aber nicht normal: Corona und ganz aktuell das Winterwetter bremsen das Geschäft bei einigen Händlern aus.

Andere sind dank pfiffiger Ideen auch unter diesen Bedingungen zufrieden. Der Vorteil: Die Blumengeschäfte dürfen anders als manch andere Branchen auch im Lockdown öffnen.

Gut für die Seele

„Bei uns läuft das Geschäft sehr gut, wir können uns nicht beklagen“, sagt Bärbel Hottendorf, Inhaberin des Wismarer „Gänseblümchens“. „Blumen tun einfach der Seele gut“, stellt sie fest.

Das „Gänseblümchen“ bekommt viele Aufträge über den Blumenversand Fleurop. „Und wir haben eine Kooperation mit einem Caterer, der für Liebende ein Valentinstagsmenü liefert, zu dem auch ein Rosensträußchen gehört.“

Kaum jemand traut sich raus

In den Robér-Blumenläden in Rostock ist dagegen der Andrang zum Valentinstag bislang deutlich schwächer ausgefallen als in den Vorjahren. Als Gründe nennt Unternehmenschef Robér De Decker vor allem das aktuelle Wetter und die Corona-Pandemie. „Bei Schnee und Kälte geht doch kaum jemand vor die Tür.“ Die winterlichen Straßenverhältnisse bremsten zudem die Blumenlaster aus. Er selbst sei am Freitagmorgen bei minus 17 Grad mit seinem Lkw liegengeblieben. „Es ist kein lockeres Geschäft in diesem Jahr.“

De Decker macht auch die zunehmende Digitalisierung für einen Rückgang der klassischen Romantik mitverantwortlich. „Die Leute lernen sich nur noch auf Dating-Portalen kennen. Viele wissen ja gar nicht mehr, was Liebe ist.“ Er hoffe nun auf den Frauentag am 8. März, zu dem traditionell viele Blumen verschenkt werden.

Last-Minute-Strauß am Bahnhof

Marita Peter, Chefin des Aaron Blumenparadies Peter in Rostock, ist bislang ebenfalls nicht so recht zufrieden: „Das Geschäft läuft nicht überwältigend. Die Leute sind wegen Corona vorsichtig und gehen nicht so viel vor die Tür.“

Das Hauptgeschäft zum Valentinstag hat sie aber ohnehin erst am Sonnabend erwartet. Und Marita Peter hat noch ein weiteres Eisen im Feuer: „Die letzten Kunden kommen dann am Sonntag in unser Geschäft im Rostocker Hauptbahnhof.“

Von Axel Büssem