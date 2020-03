Blutspenden in der Corona-Krise: OZ-Reporter macht den Selbsttest

Rostock

Einsam in Zeiten der Corona-Krise? Es gibt einen Ort, an den man fahren kann. Dort wird man freundlich empfangen, kompetent darauf hingewiesen, was man tun und lieber lassen sollte. Man tut etwas Gutes und kann dabei sogar ein nettes Schwätzchen mit sympathischen Menschen halten: der DRK-Blutspendedienst am Rostocker Südstadtklinikum ( Robert-Koch-Straße 10) – die Einschätzung gilt gewiss auch für andere Dienste.

Mitten in der Corona-Krise hatten Kliniken und die Spenderdienste einen Hilferuf gestartet. Immer weniger Menschen gehen zur Blutspende. Die Unsicherheit der Menschen führt zu Blutknappheit in den Klinken. Die Dienste sagten bereits Notstände voraus. In einigen Großstädten werden Patienten vor Operationen bereits Blutreserven abgenommen, die Ärzte ihnen anschließend verabreichen können.

Das liegt zum Teil daran, dass die Spenderdienste ihre mobilen Angebote im Land wegen der Corona-Kontaktsperre eingestellt haben. Viele Spender befürchten, dass sie nicht sicher seien bei der Spende. Außerdem wussten die Menschen nicht, wie man Blutspenden und zugleich Corona ausschließen kann. Muss man einen negativen Corona-Test vorweisen, um spenden zu dürfen?

Kein negativer Corona-Test nötig

„Nein, muss man nicht“, erklärt DRK-Spenderärztin Rebecca Schütte (26). „Das Virus lässt sich im Blut nur über einen sehr kurzen Zeitraum nachweisen“, sagt sie. Außerdem wisse die Medizin noch nicht, ob es durch Blutspenden übertragen wird. Dazu kommt, dass es wenig Sinn macht, einen Corona-Abstrich vorzunehmen, dessen Ergebnis man erst 24 Stunden später bekommt und somit ein Zeitfenster zwischen Test und Spende von einem Tag, in dem man sich ebenso anstecken könnte, liegen würde.

Die Spendedienste arbeiten anders und zeigen im Grunde beispielhaft, wie wir uns zur Zeit in der Gesellschaft bewegen sollten. Am Eingang des Spendedienstes steht ein großes Schild, auf dem die Spender darauf hingewiesen werden, dass sie anderthalb Meter Abstand halten sollen. Auf dem Fußboden sind rotweiße Warnbänder – wie vor Supermarktkassen – aufgeklebt. „Halt! Stopp!“, ruft eine freundliche, aber energische Schwester einem etwas zu forschen Mann zu und bittet ihn zurückzutreten. Vor ihm sind noch zwei junge Leute an der Reihe.

Temperaturmessen vor der Blutspende

Direkt am Eingang steht eine Spender-Schwester mit Fieberthermometer. Sie hält es jedem Spender vor die Stirn, nach einigen Sekunden piept es und drei Zahlen und ein Komma entscheiden darüber, ob man den nächsten Schritt zur Spende gehen darf. „Wer eine Temperatur von mehr als 37,8 Grad hat, darf kein Blut spenden, da dann Verdacht auf Corona besteht“, sagt sie. Der OZ-Reporter hat 36,4 Grad Celsius, hat diese Hürde also genommen, ist der Pieksenadel aber nur einen Schritt näher gekommen.

Denn jetzt kommen die Fragen. Nicht spenden darf wegen der Corona-Pandemie, wer in letzter Zeit Fieber hatte, einen Infekt der Atemwege oder Kontakt mit Menschen, die diese Symptome aufwiesen, erkältet waren oder Grippe hatten. Raus ist man auch, wenn man in den vergangenen vier Wochen im Ausland gewesen ist – egal wo! Oder wenn man Kontakt mit Menschen hatte, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Selbstverständlich nicht spenden darf man, wenn man positiv auf Corona getestet wurde oder Kontakt hatte mit Menschen, die positiv sind oder waren.

Hämoglobin-Wert muss über 13,5 liegen

Der OZ-Reporter darf zum nächsten Kontrollpunkt. Ein kleiner Pieks in den Finger gibt sehr schnell Auskunft über den HGB-Wert. Das Hämoglobin macht das Blut nicht nur rot, sondern ist auch für den Sauerstoff-Transport verantwortlich. Um Blut spenden zu dürfen, muss der HGB-Wert über 13,5 liegen. Meiner liegt bei 14,7 – die nächste Schranke fällt also auch!

Und diese hat nichts mit Corona zu tun. Der HGB-Wert wird vor jeder Blutspende gemessen. Auch der dreiseitige Fragebogen muss ausgefüllt werden. Da werden Vorerkrankungen geprüft, ansteckende Krankheiten ausgeschlossen und wegen einer möglichen HIV-Übertragung auch Fragen zum Sexualverhalten und zum Drogenkonsum gestellt.

Erst dann darf man zur Spenderärztin. Und wer hier auf dem Stuhl vor Rebecca Schütte erwähnt, dass er mal einen Herzinfarkt oder Schlaganfall gehabt hat, muss ebenfalls ohne Piekser wieder nach Hause.

530 Gramm Blut in rund acht Minuten

Doch ist man da durch, liegt auf einer der sechs sterilen Pritschen im Spendersaal, schaut in das aufmunternd-freundliche Lächeln von Arzthelferin Nancy Rossmannek (29) oder einer ihrer ebenso liebevollen Kolleginnen, dann fühlt man sich plötzlich gut inmitten der Krise.

Acht Minuten dauert der Zapfvorgang in der Armbeuge ungefähr, bis die 530 Gramm Blut im Beutel sind. Eine Zeit, in der man sich vergegenwärtigen kann, dass man gerade etwas Gutes tut, dass man gesund ist – sonst hätte man es nicht bis hierher geschafft – und dass es Menschen gibt, denen es schlecht geht. Und denen man mit einer kleinen unspektakulären Tat helfen kann, für die man sich gerade mal anderthalb Stunden Zeit nehmen muss. Dafür trifft man auch noch sehr freundliche Menschen!

Von Michael Meyer