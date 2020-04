Bluttat in Strasburg: Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

Strasburg

Am Sonntagmorgen kam es in Strasburg ( Neubrandenburg) zu einem Beziehungsdrama, bei dem ein 52-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Nach einem Streit in der Wohnung einer 43-jährigen Strasburgerin kam es laut Polizei zu dem Messerangriff. An den Streitigkeiten sei auch eine weitere Person beteiligt gewesen. Dabei soll es sich um den Tatverdächtigen, einen 44 Jahre alten Mann, handeln.

Vermutet wird, dass der 44-jährige Tatverdächtige das 52-jährige Opfer außerhalb der Wohnung durchgeführt und anschließend mit seinem Auto geflohen sei. Das Opfer gelang es trotz mehrerer Stichwunden im Bauchraum noch um 08:45 Uhr den Notruf zu wählen. Rettungskräfte stellten die lebensbedrohlichen Verletzungen fest und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mann wurde über mehrere Stunden notoperiert.

Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem 44-jährigen Tatverdächtigen brachte zunächst nicht den erhofften Erfolg. Erst gegen 15:00 Uhr erschien der Mann im Polizeirevier Pasewalk und stellte sich. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

