Innenminister Torsten Renz (CDU) hat am Montag den Einsatz von Bodycams in MV freigegeben und die ersten Kameras an das Polizeihauptrevier Schwerin übergeben. Insgesamt neun Reviere im Land werden mit der Technik ausgestattet. Welche dafür ausgewählt worden sind und warum der Einsatz überhaupt notwendig ist.