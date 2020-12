Rostock

Die zwei Wochen Praktikum beim „ ZDF Magazin Royale“ sind um: Die Zeit von Fiete Korn aus Prerow unter der Obhut von TV-Satiriker Jan Böhmermann ist vorbei. Das veröffentlichte der Moderator am Donnerstagabend auf Twitter – und das auf gewohnt humorvolle Weise.

„Auf Wiedersehen, Fiete! Vielen Dank, dass das ZDF-Magazin-Team und ich 14 Tage Praktikum bei Dir machen durften. Wir haben viel von Dir gelernt!“, schreibt Böhmermann auf dem sozialen Netzwerk. Dazu postet er ein Selfie der beiden, auf dem sie eine Grimasse schneiden.

Kurzer Auftritt von Fiete im ZDF

Auch Fiete bestätigte gegenüber der OZ, dass sein Praktikum beendet sei. Er habe sich in der Redaktion des „ ZDF Magazin Royals“ wohlgefühlt. „Alle sind total nett hier. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben“, berichtete der Praktikant von seinem ersten Tag. Klassische niedere Praktikantenjobs wie Kaffee kochen, Papierkram sortieren oder das Telefon verwalten musste er nicht er. „Es fühlt sich hier alles sehr gut an. Ich bin hier mittendrin im Team gelandet“, sagte Korn.

Am Freitag, dem 18. Dezember, um 23.30 im ZDF läuft die letzte Sendung an der der Prerower mitgewirkt hat. Wird er dann auch noch einmal im Fernsehen zu sehen sein? Gegenüber der OZ ließ Fiete durchblicken, dass man ihn erkennt, wenn man ganz genau hinsieht.

Abi-Rede machte Fiete bekannt

Der Abiturient aus Prerow ist mit seiner Abi-Rede bundesweit bekannt geworden. Er kritisierte seinen Schulleiter, der ihn daraufhin anzeigte. Fiete Korn hatte auf dem Abiball seiner Schule in Prerow in einer zweiminütigen Stegreif-Ansprache die Art und Weise kritisiert, wie die Schulleitung mit den Schülern umgehe. Er „bedankte“ sich für Schulverweise anderer Schüler und dafür, dass Schüler motiviert worden seien, ihre Mitschüler zu überwachen. Die Rede hatte ein Mitschüler gefilmt und über die sozialen Netzwerke verbreitet. Das bekam auch Satiriker Jan Böhmermann mit, der von dem 18-Jährigen begeistert war und ihm prompt ein Praktikum bei seinem „ ZDF Magazin Royale“ anbot – Korn nahm an.

Der Schulträger nannte die Vorwürfe des Abiturienten „unberechtigt beziehungsweise aufgebauscht“. Der Direktor erstattete Anzeige gegen den 18-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Stralsund stellte die Ermittlungen aber später ein. Sie habe keine hinreichenden Belege gefunden, die den Tatvorwurf der üblen Nachrede und Beleidigung ausreichend bestätigen, hieß es.

Von Ann-Christin Schneider