Boizenburg

Mit Hilfe eines Tierabwehrsprays hat eine Tankstellenmittarbeiterin in Boizenburg erfolgreich einen bewaffneten Mann in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein Unbekannter am Mittwochabend die Total-Tankstelle Am Keesboom in Boizenburg.

Mit einem Messer bedrohte er die Mitarbeiterin. Diese setzte sich mit dem Spray gegen den Täter zur Wehr. Daraufhin soll der Mann die Tankstelle hinkend verlassen haben. Er floh er in unbekannte Richtung.

Anzeige

Täterbeschreibung

Beschrieben wird der Mann von der Polizei wie folgt: Er trug eine schwarze Windjacke mit Kapuze, eine schwarze Trainingshose und schwarze Handschuhe mit rotem Streifen. Bis zur Nase war das Gesicht von einem Schlauchschal verdeckt. Er hat eine schlanke Gestalt, helle Hautfarbe und dunkle Augen, ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und etwa 20 Jahre alt.

Weitere OZ+ Artikel

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die den Täter gesehen haben könnten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Boizenburg unter 038847-6060, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ