﻿Boltenhagen: Pfähle für Rettungstürme an Dünenpromenade umgesetzt

Boltenhagen

In Boltenhagen zittert am Dienstag der Boden. Schuld daran ist Carsten Nielsen. Der Kranfahrer donnert an diesem Morgen mit einer Vibrationsramme einen acht Meter langen Pfahl in die Düne. Je zwei dieser Gründungspfähle sollen in Kürze einen von fünf Rettungstürmen entlang der Dünenpromenade tragen. Kurios daran: Sie waren bereits einmal im Boden – nur wenige Meter weiter.

Ein zweiter Blick auf die anderthalb Tonnen schweren Stahlröhren lohnt sich. Sie sollen der Anlass für die Entlassung der ehemaligen Kurdirektorin Claudia Hörl gewesen sein. Den Bauarbeitern ist das gleich. Sie erledigen nur ihren Auftrag. Der lautet: Die Pfähle hinter der Dünenpromenade, also landseitig, aus der Erde ziehen und seeseitig wieder in den Strandsand rammen. Mehrkosten für das touristische Millionenprojekt: 100 000 Euro. Wie konnte es so weit kommen?

Rettungstürme ursprünglich seeseitig geplant

Schon auf Entwürfen der Dünenpromenade aus dem Jahr 2016 waren die Rettungstürme seeseitig eingezeichnet. Verständlich, denn es geht beim Retten von Menschenleben um jede Sekunde, also darum, so nah wie möglich am Wasser zu sein. Und auch auf den Informationstafeln zum Projekt, die im Sommer 2019 an den Strandzugängen aufgestellt wurden, sieht man die ursprüngliche Planung: Die Hütten der Strandkorbvermieter stehen landseitig am Holzsteg, die DLRG-Türme auf der Wasserseite.

Dann kam es jedoch zu einer überraschenden Planänderung. Gerhard Rappen, seit Hörls Entlassung der Sonderbeauftragte für die Dünenpromenade, erinnert noch einmal: „Ursprünglich gab es die wasserrechtliche Genehmigung vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu), die Türme seeseitig zu bauen. Außerdem gab es vom Landkreis die Genehmigung für den Bau der DLRG-Häuser. Sie sollten auf Plattformen errichtet werden, die auf diesen seeseitigen Pfählen ruhen.“ Diese Baugenehmigung galt bis Juni 2021.

Ein Entwurf der Dünenpromenade aus dem Jahr 2016: Der DLRG-Rettungsturm steht seeseitig, das Haus für den Strandkorbvermieter steht landseitig. So wird es nun, nach zwischenzeitlicher Planänderung, auch umgesetzt. Quelle: Kurverwaltung Boltenhagen

Nach Planänderung: Gründung für DLRG-Häuser landseitig

„Im Januar 2020 kam es zu einem Termin, auf dem man sich, auf andere Dinge verständigte, als vorher geplant.“ Mehr will Rappen dazu nicht sagen. Nach OZ-Informationen drang das Stalu damals offenbar auf eine Versetzung der Türme. Ob Bedenken zum Küstenschutz dabei eine Rolle spielten, kann nur vermutet werden. Die Folge war: Plötzlich sollten statt fünf seeseitigen Türmen landseitig sechs Türme entstehen. Unklar, ob Kurdirektorin Hörl damit eine eigenmächtige Entscheidung traf.

Die Visualisierung zeigt die Dünenpromenade nach der Änderung im Januar 2020. Plötzlich sollten die DLRG-Rettungstürme landseitig stehen. Der Weg zum Strand wäre damit weiter gewesen. Die Gründungspfähle für den falschen Standort wurden nun umgesetzt. Quelle: b&o Ingenieure

Fakt ist jedoch: Der Bau der Häuser begann – auf der Landseite, für die gar keine Baugenehmigung des Landkreises vorlag. Im Februar vergangenen Jahres wurden die Pfähle gesetzt, die Carsten Nielsen und seine Kollegen nun ein Jahr später umsetzen. Der Bau wurde gestoppt, im Juni erlosch die Genehmigung für den Bau auf der Seeseite, Hörl wurde fristlos gekündigt und Gerhard Rappen muss es nun richten. Der Pensionär und ehemalige stellvertretende Landrat Nordwestmecklenburgs findet sich nun in der Rolle des Bauretters wieder.

Bauretter der Dünenpromenade: Gerhard Rappen

Seine Aufgabe: „Ich begleite den Prozess und vermittle zwischen den Behörden. Beim Stalu und Landkreis musste alles wieder neu beantragt werden.“ Rappen ist zufrieden: „Vom Einreichen der Unterlagen bis zur Genehmigung ist alles sehr schnell gegangen.“ Schon zu Ostern sollen die ersten Fußgänger über einen Teil der neuen Promenade spazieren können. Ein Vergleich mit dem BER-Manager, der es doch noch geschafft hat, dass der Berliner Flughafen endlich eröffnet wurde, liegt nahe.

Gerhard Rappen vor der Dünenpromenade an der Seebrücke in Boltenhagen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

So etwas will Rappen aber nicht hören, obwohl er seine Sache wohl gut machen muss: Im Juli vergangenen Jahres hieß es, sein Vertrag laufe zunächst drei Monate. Er ist bis heute dabei. Wie lange noch? „Das ist Sache des neuen Kurdirektors. Der muss das entscheiden, sobald er sein Amt antritt“, sagt Rappen und wirkt so, als hätte er auch weiterhin Kraft für die Aufgabe.

Schadenersatzansprüche gegen Hörl werden geprüft

Von all dem haben die Männer am Strand, die es nun richten, auch gehört. Ihre Konzentration gilt jedoch ganz dem Umsetzen der Pfähle. „Ich könnte sonst einen mit der Maschine umhauen oder der Kollege könnte die Zange lösen und mit dem Pfahl jemanden erschlagen.“ Eine eigenmächtige Entscheidung scheint hier undenkbar: „Wir müssen uns alle aufeinander verlassen und den Kollegen vertrauen, dass sie ihre Arbeit erledigen wie besprochen.“ Dabei kommen sie besser voran als veranschlagt. Nach drei Tagen ist alles vorbei.

Ob das am Ende den Rechnungsbetrag geringer ausfallen lässt? Die Gemeinde dürfte jede Einsparung gut gebrauchen können und prüft unterdessen weiter, ob Schadenersatzansprüche gegen die Ex-Kurdirektorin geltend gemacht werden können.

Von Juliane Schultz