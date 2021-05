1770 Kilometer will der Schauspieler und Boutiquen-Betreiber Rocco Stark im Ostseebad Boltenhagen laufen. Schon 800 waren es am Mittwoch. Die Hüfte schmerzt, doch er macht weiter. Im Video erklärt er, warum er sich das antut. Und warum es gut ist, dass es in MV passiert.