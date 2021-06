Boltenhagen

Sich selbst zu finden ist eine Kunst. Den Ausweg aus einem Labyrinth zu finden ebenso. Auf den geraden Pfaden zwischen mannshohen Büschen sich selbst zu verlieren und wieder nach draußen zu gelangen, ist nicht nur ein Spaß für Groß und Klein, sondern auch ein Ort für Zerstreuung und Neu-Orientierung im Leben.

17 Jahre Geduld bis zum grünen Hecken-Labyrinth

Die ersten Irrgärten und Labyrinthe wurden bereits im 16. Jahrhundert angelegt. Von Kunstwerken wandelten sie sich im Barock zu einer gärtnerischen Modeerscheinung. Auch in Mecklenburg-Vorpommern existieren grüne Wegerätsel zum Lustwandeln und als Freizeitvergnügen. Ein ganz Besonderes seiner Art befindet sich im Privatbesitz in Boltenhagen.

Für die Entstehung brauchte Marlis Schmidt 17 Jahre Geduld. Aber wo lässt es sich schöner ausharren als in einer grünen Oase, in der frischer Ostseewind sanft die Blüten anhaucht.

Jede Ecke in dem Garten hält eine neue Überraschung für das Auge parat. Quelle: Martin Börner

Ein besonderer Garten mit Gift-Gewächsen

Das grüne Labyrinth bildet den Seitenarm eines verträumten Gartens, der mit giftigen Besonderheiten aufwartet. „Es gibt nichts im Harry-Potter-Garten, was es hier nicht auch gibt“, erklärt Marlis Schmidt und weist damit auf die giftigen Gewächse hin, die in ihrem grünen Paradies lauern. Darunter auch phytotoxische Pflanzen, die bei bloßem Kontakt unangenehme Hautreaktionen verursachen.

Die gelernte Gärtnerin und Germanistin hat sich bei der Anlage ihres Gartens von englischen Vorbildern inspirieren lassen, um das zuvor verwaiste Ackerland in eine blühende Oase zu verwandeln.

Ein Irrgarten nach englischem Vorbild

„Schadet nix, wenn der englisch wäre“, sagt sie in Erinnerung an den Besuch von Hampton Court, dem ältesten Heckenlabyrinth Großbritanniens. So kam Marlis Schmid die Eingebung für ihr Grundstück, das zuvor bloß verwaistes Ackerland war. „Nach der Wende hab ich in Genf meinen ersten Irrgarten gesehen. Ich war schon immer so gartenleidenschaftlich“, sagt die 73-Jährige, die damals kurzerhand 2000 Eiben kauft, nur mit Wurzeln, „nackte Ware, die innerhalb von zwei Tagen in die Erde musste.“ Ein Straßenbauingenieur fertigt den Plan für das Labyrinths und markiert die Form mit Sprayfarbe auf dem Boden.

Noch mehr Labyrinthe zum Verirren An diesen Plätzen in Mecklenburg-Vorpommern finden sich weitere Anlagen mit Labyrinthen zum Verirren: Im Irrgarten Bollewick stehen die Zeichen auf Suchen, Raten, Finden und extra Spielmöglichkeiten für Kinder. Röbeler Straße 48h, 17207 Bollewick. Im Malchower Labyrinthpark sorgen verschiedene Labyrinthe aus Sand, Stein und Gewächsen für Abwechslung. Dorfmitte 1a, 17291 Göritz OT Malchow. Der Irrgarten in Dargun ist täglich geöffnet und wartet mit einem 2035 Meter langen Wegesystem auf seine Gäste. Forstsiedlung 13, 17159 Dargun. Der Labyrinth-Heckengarten in Schwerin ist ein Relikt, das zur damaligen BUGA 2009 angelegt wurde und heute noch für Besucher zum Bestaunen und Begehen einlädt. Er liegt im südlichen Schlossgarten, Schleifmühlenweg, 19053 Schwerin.

„Das Labyrinth hat viele Retter“

Nicht bedacht hatte sie die widrige Bodenbeschaffenheit aus Lehm und Ton. „Die Pflanzen sind erst mal abgesoffen“, erinnert sich die leidenschaftliche Gartenliebhaberin. Doch der Wunsch nach einem Labyrinth ist stärker als die Tücken der Natur. „Wenn ich etwas will, dann bin ich zäh“, sagt Marlis Schmidt und die Früchte ihrer Arbeit lassen sich inzwischen auch von auswärtigen Gästen bewundern. „Das Labyrinth hat viele Retter“, bekennt sie angesichts der zahlreichen Helfer, die sich um den Erhalt und die Beschneidung der 2000 Eiben mit bemühen.

Eine Quelle der Ruhe und Beschaulichkeit ist der Garten mit Labyrinth in Boltenhagen. Quelle: Martin Börner

„Wer kommt, der ist auch gerne da“

Für den Sommer hat Marlis Schmidt kleine Veranstaltungen in ihrer idyllischen Gartenlandschaft geplant. Neben Seniorennachmittagen finden Gartenrunden mit Picknick statt, zu denen Besucher ihre eigene Verpflegung mitbringen können oder auf Bestellung einen liebevoll angerichteten Picknickkorb bestellen können.

Am 25. Juli gibt es eine Ausstellung mit ihrer Freundin und Künstlerin Juliane Held, die unter anderem Kunstwerke aus Pappmaché kreiert. Eine Modenschau mit Pflanzen und Gemüse als Körperschmuck und kreativer Bemalung findet im August statt. Weitere Infos zu den Events oder Termine für eine private Begehung können nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 0151/28305052 arrangiert werden. Und Marlis Schmidt weiß: „Wer kommt, der ist auch gerne da.“

Von Anja von Semenow