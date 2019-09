Rostock/Oslo

Bewegung kommt in die Debatte um die Massen an Kampfmittel und Munition in der Ostsee: Die Anrainerländer des Meeres wollen gemeinsam mehr für die Beseitigung der Kriegsfolgen tun. Die Konferenz der Ostsee-Parlamentarier hat gerade in Oslo beschlossen: Die Staaten sollen in Zukunft koordiniert und mit entsprechendem Geldeinsatz das Altlastenproblem unter Wasser lösen. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) kündigt an: Bund und Land wollen endlich handeln.

„Der Beschluss war einstimmig“, sagt Peter Stein, CDU-Bundestagsabgeordneter für die Region Rostock, der das Thema Munition auf die Tagesordnung setzte. Problem: In der Ostsee lagern nach Schätzungen rund 300 000 Tonnen Kampfmittel und Munition ( Nordsee: 1,3 Millionen Tonnen), die aus der deutschen Kaiserzeit und zwei folgenden Weltkriegen stammen. Vieles ist verklappt worden und nie detoniert. Daraus sind nun tickende Zeitbomben geworden.

Experte: Granaten im Meer rosten nach Jahrzehnten durch

Kampfmittelbelastete Flächen in der Ostsee Quelle: Stefan Nehring/Benjamin Barz

„Wir kommen jetzt an den errechneten Zeitraum, wo es problematisch wird“, sagt Stefan Nehring. Der Umweltschützer und Gutachter für Rüstungsaltlasten fordert seit Jahren von Bundes- und Landesregierungen, die Patronen, Granaten und Bomben im Meer aufzustöbern und unschädlich zu machen. Der Rost dürfte vielerorts das Metall bald durchfressen haben. Dahinter warteten der Sprengstoff TNT und Giftstoffe, so Nehring.

Kommentar zu Kampfmitteln in der Ostsee: Tickende Zeitbomben

Forscher der Universität Kiel hatten in Ostseemuscheln TNT nachgewiesen. Für Nehring ein Hinweis, dass Granaten bereits verrottet sein könnten. Er selbst verfasste in der Vergangenheit mehrere Publikationen zu Munition in der Ostsee, bezeichnet darin etwa das Sicherheitskonzept des Landes zum Schutz von Strandbesuchern nach Granatfunden in aufgespültem Sand als „Farce“. Auf einer Karte hat Nehring ihm bekannte Munitionsfunde bereits 2014 dokumentiert (siehe Grafik). Demnach ist die halbe Ostseeküste im Nordosten Problemzone. Es habe in der Vergangenheit viele Schießgebiete des Militärs in der Ostsee gegeben: „Das sind riesige Flächen.“ Nach Kriegen und auch in der DDR-Zeit sei vieles im Meer versenkt worden. Nehring moniert: Die „Mühlen“ der Politik zum Thema Beseitigung „mahlen langsam“.

CDU-Mann Stein : Ostseeländer nehmen das Problem ernst

Peter Stein (CDU): Das Zeug muss raus. Quelle: Cosima Engel

Das soll sich jetzt ändern, sagt Peter Stein. Denn bei der Konferenz der Ostsee-Parlamentarier seien alle fünf Bundestagsabgeordnete und diverse Landtagsabgeordnete der nördlichen Bundesländer dabei gewesen. Man werde das Thema jetzt „in die Parlamente tragen“, so Stein. Er selbst wolle mit Fachpolitikern zum Thema Umweltschutz im Bundestag und Forschern reden. Es sei im Ostseeraum ein neues Gremium zum Thema geplant. „Es ist dringend Aufarbeitung nötig. Wir werfen dort seit der Kaiserzeit Zeug rein“, sagt der CDU-Mann. Neben der Munition seien ganze Schiffe zu beseitigen, etwa die „ Georg Büchner“, die seit ihrem Untergang 2013 vor der Küste Polens liegt. „Da sind auch Öle und Treibstoffe drin, die beseitigt werden müssen“, so Stein.

Weit schlimmer seien aber auf dem Meeresgrund vermutete Kampfmittel wie Senfgas oder TNT. Umweltschützer Nehring hat selbst viele Recherchen und Tauchgänge zum Thema hinter sich. „Die Hauptverklappungsgebiete sind ja seit Langem bekannt.“ Er fordert eine gemeinsame Strategie der Ostseeanrainer, um die Kampfmittel zu bergen. Vor Usedom etwa lägen noch Phosphorbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. An anderen Stellen sei noch vieles unerforscht. In der Lübecker Bucht etwa rechne er mit vielen noch unbekannten Funden.

Regierung: belastete Küstenflächen deutlich vergrößert

Das Innenministerium hatte die Ostseeflächen vor MV, auf denen Kampfmittel vermutet werden kürzlich deutlich vergrößert. Das Kampfmittel-Kataster führt jetzt 15 138 Quadratkilometer Wasserfläche, zuvor waren es 650. Den Anstieg auf das 23-Fache begründet das Ministerium mit Erkenntnissen aus umfangreichen Archivrecherchen. Neu aufgenommen würden frühere Schießgebiete seit der Kaiserzeit, das älteste bekannte ist aus dem Jahre 1871. Es handele sich um die bekannten „maximalen Ausdehnungen“ solcher militärischer Nutzung.

Caffiers Plan: mehr Geld vom Bund, mehr Personal vom Land

Umweltschützer Stefan Nehring fordert seit Jahren, dass die Politik etwas gegen die Munition in der Ostsee unternimmt. Quelle: privat

Innenminister Caffier verwies zuletzt stets auf die Zuständigkeit des Bundes, da die Ostsee Bundeswasserstraße ist. Für Munitionsbergung sei freilich das Land zuständig. Problem bislang: zu wenig Geld. Das solle sich ändern, so Caffier. Nach dem verheerenden Waldbrand auf einer mit Kampfmitteln belasteten Bundesliegenschaft bei Lübtheen habe der Bund mehr Mittel für die Beräumung in MV zugesagt. Bis 2037 sollen 146 Millionen Euro fließen, pro Jahr acht Millionen. An Land und im Wasser. Er habe Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) aufgefordert, „dass sich Bund und Länder mit einer nationalen Strategie für die Zukunft besser aufstellen müssen“, so Caffier. Sein Plan: Der Bund gibt mehr Geld, das Land stockt Personal auf. „Munitionsaltlasten sind ein Problem“, so Caffier. „Ob aus Sicherheitsgründen oder unter Aspekten des Umweltschutzes.“

Umweltschützer Stefan Nehring hat solche Ankündigungen schon oft gehört. Dieses mal sei er aber zuversichtlicher, sagt er. Dass die Ostsee-Parlamentarier sich des Themas angenommen haben, sei „ein kleiner, aber wichtiger Schritt“. Nun müssten Taten folgen. Das Bundesumweltministerium hat bisher nicht auf eine OZ-Anfrage zur Munitionsproblem in der Ostsee geantwortet.

